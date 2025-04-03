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İlker İnanoğlu’dan Türker İnanoğlu’nun ölüm yıldönümünde yürek sızlatan paylaşım: Hem annemi hem de babamı kaybettim!

Geçen sene Nisan ayında babası Türker İnanoğlu'nu toprağa veren İlker İnanoğlu, 21 Mart’ta annesi Filiz Akın’ın acı haberiyle sarsıldı. Bir yıl içinde hem annesi hem de babasını kaybeden ünlü oyuncu, Türker İnanoğlu’nun ölüm yıldönümünde yürek sızlatan bir paylaşımda bulundu. İşte “Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim” diyen İlker İnanoğlu’nun o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 12:58
İlker İnanoğlu’dan Türker İnanoğlu’nun ölüm yıldönümünde yürek sızlatan paylaşım: Hem annemi hem de babamı kaybettim!

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Türk sinemasının efsane isimlerinden 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu 2 Nisan 2024'te vefat etti. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın ise 21 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Türker İnanoğlu ve Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu ise babasının ölüm yıldönümünde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Babası ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan İlker İnanoğlu, "Bir sene olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"KALBİMİN YARISI GİTTİ"

Geçtiğimiz günlerde anne acısıyla sarsılan İnanoğlu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" demişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart gecesi hayatını kaybetmişti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Akın, vasiyeti gereği sadece aile üyelerinin katıldığı bir törenle sessiz sedasız Aşiyan'da toprağa verildi.

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