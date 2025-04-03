İlker İnanoğlu’dan Türker İnanoğlu’nun ölüm yıldönümünde yürek sızlatan paylaşım: Hem annemi hem de babamı kaybettim!

Türk sinemasının efsane isimlerinden 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu 2 Nisan 2024'te vefat etti. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın ise 21 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türker İnanoğlu ve Filiz Akın 'ın oğlu İlker İnanoğlu ise babasının ölüm yıldönümünde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya

Babası ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan İlker İnanoğlu, "Bir sene olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.