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Acı tesadüf! Volkan Konak’ın 2019’daki sözleri yürek yaktı! 58’inci yaşını işaret ederek...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Volkan Konak, 58 yaşında aramızdan ayrıldı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine Trabzon Maçka’da babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Volkan Konak’ın vefatının ardından ortaya çıkan sözleri ise dikkat çekti. Konak’ın 2019’daki Almanya konseri sırasında sarf ettiği sözleri, acı bir tesadüf olarak yürekleri burktu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 13:30 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 13:44
Acı tesadüf! Volkan Konak’ın 2019’daki sözleri yürek yaktı! 58’inci yaşını işaret ederek...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Volkan Konak'ın 2019'daki sözleri yürek yaktı!

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sanatçının ani ölümü sevenlerini yasa boğarken Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği bir konserde söylediği sözler ortaya çıktı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Konak'ın 2019'daki Almanya konseri sırasında sarf ettiği sözleri, acı bir tesadüf olarak yürekleri burktu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sahnede hayranlarıyla sohbet eden Volkan Konak, söz konusu konserde "Allah'tan anne tarafına çektim onlar uzun yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de ölmüştük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

58 yaşında aramızdan ayrılan Konak'ın o sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Ne acı tesadüf", "İçine doğmuş gibi" yorumlarında bulundu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

"BAYRAMDA ÖLÜMLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Öte yandan "Bayramda ölümlere çok üzülüyorum" diyen Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde vefat etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

ÖLMEDEN 3 AY ÖNCE VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞ

Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini söyledi.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık"

Kaynak: AjanslarKaynak: Ajanslar

Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle toprağa verildi. İzdiham yaşanan cenazede Konak, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

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