Acı tesadüf! Volkan Konak’ın 2019’daki sözleri yürek yaktı! 58’inci yaşını işaret ederek...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.
Sanatçının ani ölümü sevenlerini yasa boğarken Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği bir konserde söylediği sözler ortaya çıktı.
Konak'ın 2019'daki Almanya konseri sırasında sarf ettiği sözleri, acı bir tesadüf olarak yürekleri burktu.
Sahnede hayranlarıyla sohbet eden Volkan Konak, söz konusu konserde "Allah'tan anne tarafına çektim onlar uzun yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de ölmüştük" ifadelerini kullandı.
58 yaşında aramızdan ayrılan Konak'ın o sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Ne acı tesadüf", "İçine doğmuş gibi" yorumlarında bulundu.
"BAYRAMDA ÖLÜMLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Öte yandan "Bayramda ölümlere çok üzülüyorum" diyen Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde vefat etti.
ÖLMEDEN 3 AY ÖNCE VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞ
Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.
Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini söyledi.
Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık"
Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle toprağa verildi. İzdiham yaşanan cenazede Konak, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.