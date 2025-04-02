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Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yeni paylaşım: Harika günlerimiz için teşekkür ederim

Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir tedavi gördüğü pankreas kanserine yenik düştü. Tanyeli’nin acı haberiyle sarsılan İlker Sünneli ise duyduğu derin üzüntüyü sosyal medyada sık sık dile getirdi. Sünneli, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Acılı eş, yaptığı son paylaşımda birlikte geçirdikleri günler için Tanyeli’ye teşekkür etti.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:57
Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yeni paylaşım: Harika günlerimiz için teşekkür ederim

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2,5 sene pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, entübe edilmesinin ardından 17 Mart 2025'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan ünlü isim, Bodrum'da toprağa verildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tanyeli'nin acı haberiyle sarsılan İlker Sünneli ise duyduğu derin üzüntüyü sosyal medyada sık sık dile getirdi. Sünneli, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tanyeli ile Avustralya'da çekilen eski bir görüntüsünü paylaşan Sünneli, "Harika günlerimiz için teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin o paylaşımı...

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