Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yeni paylaşım: Harika günlerimiz için teşekkür ederim

2,5 sene pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli , entübe edilmesinin ardından 17 Mart 2025'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kaynak: Sosyal medya

Tanyeli'nin acı haberiyle sarsılan İlker Sünneli ise duyduğu derin üzüntüyü sosyal medyada sık sık dile getirdi. Sünneli, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi.