Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yeni paylaşım: Harika günlerimiz için teşekkür ederim

2,5 sene pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, entübe edilmesinin ardından 17 Mart 2025'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
2,5 sene pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, entübe edilmesinin ardından 17 Mart 2025'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan ünlü isim, Bodrum'da toprağa verildi.
Tanyeli'nin acı haberiyle sarsılan İlker Sünneli ise duyduğu derin üzüntüyü sosyal medyada sık sık dile getirdi. Sünneli, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Tanyeli ile Avustralya'da çekilen eski bir görüntüsünü paylaşan Sünneli, "Harika günlerimiz için teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.
İşte Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin o paylaşımı...