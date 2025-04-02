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Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı! Alişan’ın kayınvalidesi kızına taş çıkardı

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Varol, özellikle eşi Alişan ile çektiği esprili videolarla magazin manşetlerini süsledi. Ünlü oyuncu, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Annesi Birsen Özgan ile poz veren oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Alişan’ın kayınvalidesini görenler hayran kaldı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:03
Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı! Alişan’ın kayınvalidesi kızına taş çıkardı

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Tozlu Yollar dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Buse Varol, 2017 yılında Dostlar Mahallesi'nde rol almaya başladı ve rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer verdi. Alişan ve Buse Varol, özellikle birlikte çektikleri esprili paylaşımlarla adlarından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ikiliden Buse Varol, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Buse Varol, annesi Birsen Özgan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda Varol'un annesi dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Güzelliğiyle dikkat çeken Özgan için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Buse'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Annesi değil ablası sanki", "Anne-kız çok güzelsiniz", "Birsen Hanım güzelliğiyle kızını sollamış" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Buse Varol'un güzeller güzeli annesi Birsen Özgan...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"

Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımında "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" ifadelerini kullanmıştı.

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