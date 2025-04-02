Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı! Alişan’ın kayınvalidesi kızına taş çıkardı

Tozlu Yollar dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Buse Varol, 2017 yılında Dostlar Mahallesi'nde rol almaya başladı ve rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Tozlu Yollar dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Buse Varol, 2017 yılında Dostlar Mahallesi'nde rol almaya başladı ve rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer verdi. Alişan ve Buse Varol, özellikle birlikte çektikleri esprili paylaşımlarla adlarından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ikiliden Buse Varol, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Buse Varol, annesi Birsen Özgan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda Varol'un annesi dikkat çekti.
Güzelliğiyle dikkat çeken Özgan için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Buse'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Annesi değil ablası sanki", "Anne-kız çok güzelsiniz", "Birsen Hanım güzelliğiyle kızını sollamış" yorumlarında bulundu.
İşte Buse Varol'un güzeller güzeli annesi Birsen Özgan...
"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"
Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımında "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" ifadelerini kullanmıştı.