Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı! Alişan’ın kayınvalidesi kızına taş çıkardı

Tozlu Yollar dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Buse Varol, 2017 yılında Dostlar Mahallesi'nde rol almaya başladı ve rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.