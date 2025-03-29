Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı dizideki meslektaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kısa bir süre sonra ise Cavadzade sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı.
Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı dizideki meslektaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kısa bir süre sonra ise Cavadzade sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı.
Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etti.
Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
Aşkını ilan etmesinin ardından sosyal medyada paylaşım yapmalara doyamayan Nesrin Cavadzade, esprili gönderisinin üzerine Atina'da Pamir Tekin ile çekilen pozunu paylaştı ve "İlk kez Hakay değil NesMir" notunu düştü.
Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çift, bu kez Santorini'ye gitti.
Pamir Pekin, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Yok be abi" notunu düştü.
İşte o paylaşım...