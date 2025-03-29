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Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in dizi aşkı gerçek oldu ve ünlü çift kısa bir süre önce ilişkilerini dosta düşmana duyurdu. Sürpriz aşklarıyla hayranlarını şaşırtan ikiliden Cavadzade, Atina'da Pamir Pekin ile çekilen pozunu paylaştı ve 'İlk kez Hakay değil NesMir' notunu düşerek uzun süre gündem oldu. Çiçeği burnunda aşıklar, şimdi ise yeni pozlarıyla adlarından söz ettirdi.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 09:42
Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

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Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı dizideki meslektaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kısa bir süre sonra ise Cavadzade sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı.

Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etti.

Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

Aşkını ilan etmesinin ardından sosyal medyada paylaşım yapmalara doyamayan Nesrin Cavadzade, esprili gönderisinin üzerine Atina'da Pamir Tekin ile çekilen pozunu paylaştı ve "İlk kez Hakay değil NesMir" notunu düştü.

Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çift, bu kez Santorini'ye gitti.

Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

Pamir Pekin, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Yok be abi" notunu düştü.

Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

İşte o paylaşım...

Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yeni rotası belli oldu! Romantik pozları beğeni topladı

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