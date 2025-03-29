Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile yaklaşık 22 yıl süren profesyonel ilişkisi, mali konularda yaşanan denetim kriziyle sona erdi. Sanatçının mali kayıtlar konusunda bilgi talebini reddeden Ercan Deniz'in, şirket üzerindeki tüm yetkileri elinde tuttuğu ve Özcan Deniz'in kazançlarıyla ilgili ciddi usulsüzlüklere karıştığı öne sürüldü.

"SENİ VURACAĞIM BİR HAFTAN VAR" Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yer alan en çarpıcı iddialardan biri ise, Ercan Deniz'in hem Özcan Deniz'i hem de kız kardeşi Melek Kasap'ı ölümle tehdit ettiği anlara ait ses kayıtları. Kayıtlarda, Ercan Deniz'in "Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Melek Kasap ise ağabeyinin şirkette yaptığı tehditleri kanıtlamak için ses kaydı aldığı öğrenildi.

Ercan Deniz'in ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar bulundurduğu, son bir yıldır sürekli tehditlerde bulunduğu belirtilerek, müvekkillerin ve ailelerinin hayati tehlike altında olduğu vurgulandı. Dilekçede, Ercan Deniz'in öfkesinin günden güne arttığı, olayın ciddi bir trajediye dönüşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

ADLİ KONTROL VE CEZA TALEBİ Avukat İrem Demir Kural aracılığıyla yapılan başvuruda, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılması talep edildi. Dilekçeye, ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.