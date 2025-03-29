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Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz'e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemlerde ailesi ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündem olmuştu. Özcan Deniz'in özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki sular bir türlü durulmamıştı. Abi-kardeş kavgasına dair yeni gelişmeler yaşandı. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile yolları, şoke eden mali usulsüzlük iddiaları ve ölüm tehditleriyle ayrıldığı öğrenildi. Savcılığa sunulan dilekçede yer alan ses kayıtları, aile içindeki krizin boyutlarını gözler önüne serdi. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 09:58 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 10:04
Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemlerde ailesi ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündem olmuştu. Özcan Deniz'in özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki sular bir türlü durulmamıştı.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü sanatçı Özcan Deniz ve kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok ağır suçlamalarla dolu şikâyette bulundu.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

Dilekçede, sanatçının 22 yıl boyunca menajerliğini yapan Ercan Deniz'in, hem sanatçının hem de kardeşinin can güvenliğini tehdit ettiği, mali usulsüzlüklere karıştığı ve kamuoyuna asılsız ithamlarda bulunduğu iddia edildi.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile yaklaşık 22 yıl süren profesyonel ilişkisi, mali konularda yaşanan denetim kriziyle sona erdi. Sanatçının mali kayıtlar konusunda bilgi talebini reddeden Ercan Deniz'in, şirket üzerindeki tüm yetkileri elinde tuttuğu ve Özcan Deniz'in kazançlarıyla ilgili ciddi usulsüzlüklere karıştığı öne sürüldü.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

"SENİ VURACAĞIM BİR HAFTAN VAR"

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yer alan en çarpıcı iddialardan biri ise, Ercan Deniz'in hem Özcan Deniz'i hem de kız kardeşi Melek Kasap'ı ölümle tehdit ettiği anlara ait ses kayıtları. Kayıtlarda, Ercan Deniz'in "Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Melek Kasap ise ağabeyinin şirkette yaptığı tehditleri kanıtlamak için ses kaydı aldığı öğrenildi.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

Ercan Deniz'in ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar bulundurduğu, son bir yıldır sürekli tehditlerde bulunduğu belirtilerek, müvekkillerin ve ailelerinin hayati tehlike altında olduğu vurgulandı. Dilekçede, Ercan Deniz'in öfkesinin günden güne arttığı, olayın ciddi bir trajediye dönüşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

ADLİ KONTROL VE CEZA TALEBİ

Avukat İrem Demir Kural aracılığıyla yapılan başvuruda, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılması talep edildi. Dilekçeye, ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

Şikayet dilekçesinin devamında Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz'e yönelik hakaretler ve ağıza alınmayacak küfürler ettiği belirtildi. Bu tehditlere Özcan Deniz'in eşi ve kız kardeşi Melek Kasap da dahil oldu.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

Savcılığa sunulan dilekçede Melek Kasap bir uzlaşı sağlamak için Ercan Deniz'in şirketine gittiği can güvenliğinden endişe ettiği içinde konuşmaları kayıt altına aldığı anlatıldı.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

"KARIMI SEN S... SENİ VURACAĞIM"

Ercan Deniz'in tehdit ve hakaret içerikli ses kayıtlarında "Çocuğumun çocuğu or...pu olsun, karımı sen s... seni vuracağım" gibi cümlelerin sarf edildiği belirtilirken şikayet sonrası Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Abi-kardeş kavgasının perde arkası! Özcan Deniz’e Ercan Deniz’den ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı

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