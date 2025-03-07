7 yıllık aşk bitti! Tuğba Coşkun ile Fikret Orman ayrıldı

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun 2018 yılında Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun 2018 yılında Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin, evlenmelerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Tuğba Coşkun ile Fikret Orman'dan kötü haber geldi.
Hemen hemen her yıl nikah masasına oturacakları iddia edilen çift, yollarını ayırma kararı aldı.
NE OLMUŞTU?
Fikret Orman, Tuğba Coşkun'un geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Aysel Coşkun'un cenazesine katılarak eski sevgilisine destek olmuştu.