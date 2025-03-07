SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

7 yıllık aşk bitti! Tuğba Coşkun ile Fikret Orman ayrıldı

Mehmet Ali Erbil ile yaptığı evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olan Tuğba Coşkun, 7 yıl önce Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Tuğba Coşkun ile Fikret Orman’dan kötü haber geldi. Ünlü çift, yollarını ayırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 13:09 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 13:09
7 yıllık aşk bitti! Tuğba Coşkun ile Fikret Orman ayrıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun 2018 yılında Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin, evlenmelerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Tuğba Coşkun ile Fikret Orman'dan kötü haber geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hemen hemen her yıl nikah masasına oturacakları iddia edilen çift, yollarını ayırma kararı aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Fikret Orman, Tuğba Coşkun'un geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Aysel Coşkun'un cenazesine katılarak eski sevgilisine destek olmuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti! Müge Anlı nedenini açıkladı! Otopsiden ne sonuç çıktı?
CHP’de Adnan Beker krizi büyüyor! Özgür Özel’den kendisini yalanlayan Mansur Yavaş’a yanıt: 6 ay önce Adnan gelebilir dedi
Vedat Milor ve Kent Lokantası gerçeği... Ticaret Bakanlığı neden inceleme başlattı? Açıklama geldi
İsrailli fenomenlerden TikTok’ta skandal telefon şakası: Filistinli çocuklarla alay ediyorlar
Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu
Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig
Emeklinin gözü ikramiyede! TÜED’den artış için çağrı geldi! Karar ne zaman verilecek?
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Diktatör Esad’ın katil komutanı yakalandı
Tren seferlerine Aile Yılı indirimi! Bakan duyurdu! Tarih belli oldu
Turkuvaz Medya’da Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları zirvesi!
Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu
Fenerbahçe - Rangers maçının ardından hedefte o isim var! Tam bir felaket
Beykoz Belediyesi’ndeki ihale vurgununda yeni gelişme! Talimat özel kalemden uygulama o isimden! Dikkat çeken mesaj
Fahiş aidatlar için harekete geçildi! Harcamalar yılda en az bir kez denetlenecek
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi
Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar
Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!