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2 çocuk babası Alişan mutlu evliliğin sırrını verdi! Gözler Buse Varol’a çevrildi

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan, açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, mutlu evliliğin sırrını esprili bir dille anlattı. “Evlenmeden önce 'eşimin dışarı çıkmasına izin vermem, temizlik yapmam' derdim” diyen Alişan, fikirlerinin değiştiğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 12:09
2 çocuk babası Alişan mutlu evliliğin sırrını verdi! Gözler Buse Varol’a çevrildi

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Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü çift, bu kez Alişan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Evlilik öncesi ve sonrası fikirlerinin değiştiğini dile getiren Alişan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Mutlu evliliğin sırrını esprili bir dille anlatan şarkıcı, şunları söyledi: "Evlenmeden önce 'eşimin dışarı çıkmasına izin vermem, temizlik yapmam' derdim. İnsanın fikrinin değişebileceğine evlendikten sonra inandım. Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"ÇOK ŞEY YAŞADIK"

Alişan, geçen kasım ayında Buse Varol ile yıldönümlerini şu sözlerle kutlamıştı: "14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Buse Varol eşi Alişan'ın paylaşımına yanıt olarak "Canım kocacığım tanışalı tam 7 yıl oldu bugün. İyi ki sen... Seni seviyorum" mesajını yazmıştı.

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