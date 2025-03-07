2 çocuk babası Alişan mutlu evliliğin sırrını verdi! Gözler Buse Varol’a çevrildi

Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Sosyal medya hesaplarından yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü çift, bu kez Alişan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi.
Evlilik öncesi ve sonrası fikirlerinin değiştiğini dile getiren Alişan, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Mutlu evliliğin sırrını esprili bir dille anlatan şarkıcı, şunları söyledi: "Evlenmeden önce 'eşimin dışarı çıkmasına izin vermem, temizlik yapmam' derdim. İnsanın fikrinin değişebileceğine evlendikten sonra inandım. Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin"
"ÇOK ŞEY YAŞADIK"
Alişan, geçen kasım ayında Buse Varol ile yıldönümlerini şu sözlerle kutlamıştı: "14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024.
7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki"
Buse Varol eşi Alişan'ın paylaşımına yanıt olarak "Canım kocacığım tanışalı tam 7 yıl oldu bugün. İyi ki sen... Seni seviyorum" mesajını yazmıştı.