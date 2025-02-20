Mehmet Ali Erbil acı haberi duyurdu: Canım oğlumun bir tanecik...

Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile dünyaevine girdi. Ali Sadi adında bir oğulları olan ünlü çift, 2011'de boşandı.
Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile dünyaevine girdi. Ali Sadi adında bir oğulları olan ünlü çift, 2011'de boşandı.
Oğulları için zaman zaman bir araya gelen ikiliden Tuğba Coşkun, anne acısıyla sarsıldı. Coşkun'un annesi hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun"
Tuğba Coşkun da "Canım annem, kıymetlimiz... Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı. Coşkun, sosyal medya hesabında cenaze bilgilerini de paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'a başsağlığı diledi.