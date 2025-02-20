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Mehmet Ali Erbil acı haberi duyurdu: Canım oğlumun bir tanecik...

Mehmet Ali Erbil'in 2005 yılında Tuğba Coşkun ile nikah masasına oturmuş ve 6 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabında eski kayınvalidesinin vefat ettiğini duyurdu. Anne acısıyla sarsılan Tuğba Coşkun’dan da paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 13:50
Mehmet Ali Erbil acı haberi duyurdu: Canım oğlumun bir tanecik...

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    Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile dünyaevine girdi. Ali Sadi adında bir oğulları olan ünlü çift, 2011'de boşandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Oğulları için zaman zaman bir araya gelen ikiliden Tuğba Coşkun, anne acısıyla sarsıldı. Coşkun'un annesi hayatını kaybetti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun"

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Tuğba Coşkun da "Canım annem, kıymetlimiz... Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı. Coşkun, sosyal medya hesabında cenaze bilgilerini de paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'a başsağlığı diledi.

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