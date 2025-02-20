Mehmet Ali Erbil acı haberi duyurdu: Canım oğlumun bir tanecik...

Mehmet Ali Erbil , 2005 yılında Tuğba Coşkun ile dünyaevine girdi. Ali Sadi adında bir oğulları olan ünlü çift, 2011'de boşandı.

Oğulları için zaman zaman bir araya gelen ikiliden Tuğba Coşkun , anne acısıyla sarsıldı. Coşkun'un annesi hayatını kaybetti.

Kaynak: Sosyal medya

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun"