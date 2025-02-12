Diva Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor!

Türk sanat müziğinin 'Divası' olarak gösterilen Bülent Ersoy, kariyeri, kendine has tarzı ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Türk sanat müziğinin 'Divası' olarak gösterilen Bülent Ersoy, kariyeri, kendine has tarzı ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Ersoy, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.
Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı. Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.
Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.
Sanatçının sevenlerinin merakla beklediği filmde Bülent Ersoy'u hangi ünlü oyuncunun canlandıracağı ise henüz netlik kazanmadı.