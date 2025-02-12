Diva Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor!

Türk sanat müziğinin 'Divası' olarak gösterilen Bülent Ersoy , kariyeri, kendine has tarzı ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

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Ersoy, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.