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Diva Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor!

Türk sanat müziğinin 'Divası' olarak gösterilen Bülent Ersoy cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ersoy’un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri sinema filmi olacak. Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 15:21
Diva Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor!

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    Türk sanat müziğinin 'Divası' olarak gösterilen Bülent Ersoy, kariyeri, kendine has tarzı ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ersoy, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı. Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Sanatçının sevenlerinin merakla beklediği filmde Bülent Ersoy'u hangi ünlü oyuncunun canlandıracağı ise henüz netlik kazanmadı.

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