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Mahmut Tuncer’in anne acısı! Sosyal medyadan duyurdu!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, annesi Yüksel Özsoy’un vefat haberiyle sarsıldı. Acı kaybı sosyal medya üzerinden duyuran Tuncer, cenaze bilgilerini de paylaştı.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 15:53
Mahmut Tuncer’in anne acısı! Sosyal medyadan duyurdu!

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    'Leylo', 'Lo Lo', 'Ay Gördüm Allah', 'Altın Dişli Hayriye' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücü Mahmut Tuncer'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcının annesi Yüksel Özsoy vefat etti. Acı kaybı sosyal medya üzerinden duyuran Tuncer, cenaze bilgilerini de paylaştı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Mahmut Tuncer vefat haberini şu sözlerle verdi: "Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız"

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    CENAZE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

    Tuncer, cenaze töreni detaylarını ise şu ifadelerle duyurdu: "Annemiz Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak"

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