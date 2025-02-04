İlker Aksum baba oldu! Eşi ve bebeğiyle ilk fotoğraf geldi!

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çifte birçok sosyal medya kullanıcısından tebrik mesajı yağdı. İlk yorum ise Emine Ün'den geldi. Ün, "Maşallah, hoş gelmiş. Tebrik ederim canım anne baba olmak size çok yakıştı" ifadelerini kullandı.