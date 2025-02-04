İlker Aksum baba oldu! Eşi ve bebeğiyle ilk fotoğraf geldi!

Ünlü oyuncu İlker Aksum, 19 Haziran 2023 tarihinde meslektaşı Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda bebek beklediklerini açıkladı.
Ünlü oyuncu İlker Aksum, 19 Haziran 2023 tarihinde meslektaşı Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda bebek beklediklerini açıkladı.
Dilay Ekmekçioğlu ile İlker Aksum'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu.
Aksum, Lila adını verdiği kızı ve eşi Dilay Ekmekçioğlu ile aile pozunu Instagram'da yayınladı.
Ünlü çifte birçok sosyal medya kullanıcısından tebrik mesajı yağdı. İlk yorum ise Emine Ün'den geldi. Ün, "Maşallah, hoş gelmiş. Tebrik ederim canım anne baba olmak size çok yakıştı" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...