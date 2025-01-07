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Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bahar 31. bölüm ne zaman?

Bahar dizisi son olarak 30. bölümüyle izleyicilerle buluşmuştu. Bu hafta yeni bölümün olup olmadığı ve 31. bölümün yayın tarihi izleyenler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 08:34 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 08:34
Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bahar 31. bölüm ne zaman?

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    Bahar her Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Ancak, bu akşam (7 Ocak 2025) Bahar yeni bölümüyle ekranda olmayacak. 7 Ocak Show TV yayın akışına göre dizi yerine Lohusa filmi seyirciyle buluşacak.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Bahar 31. Bölüm Ne Zaman?

    Bahar dizisinin 31. yeni bölümü 14 Ocak 2025 Salı günü izleyicilerle buluşacak.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Bahar 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

    Bahar dizisinin 31. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Fragmanı izlemek için, Show TV'nin internet sitesinden erişebilirsiniz.

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    7 Ocak Show TV Yayın Akışı

    Bugün (7 Ocak) Show TV'de yayınlanacak diğer programlar şu şekilde:

    08:00 Bu Sabah (Canlı)

    10:00 Bahar (Tekrar)

    12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

    18:45 Show Ana Haber (Canlı)

    20:00 Lohusa (TV'de İlk)

    (Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

    Bahar Son Bölüm Özeti

    Geçtiğimiz bölümde, Evren'in yalanı Bahar'ı derinden sarsmıştı. Hastaneye gelen kritik vaka, Aziz Uras'ı etkileyerek aldığı kararı sorgulamasına neden oldu. Ayrıca Seren ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Çağla ile barışmak isteyen Bahar her yolu denedi, ancak hastanede yaşanan kaos giderek arttı. Başhekim Timur, yılbaşı organizasyonu yaparak keyifli bir atmosfer yaratmaya çalıştı. Ancak, partide ağzından kaçırdığı sır, herkesi şok etti.

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