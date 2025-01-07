Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bahar 31. bölüm ne zaman?

(Kaynak: Show TV)

7 Ocak Show TV Yayın Akışı

Bugün (7 Ocak) Show TV'de yayınlanacak diğer programlar şu şekilde:

08:00 Bu Sabah (Canlı)

10:00 Bahar (Tekrar)

12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Lohusa (TV'de İlk)

(Kaynak: Show TV)

Bahar Son Bölüm Özeti

Geçtiğimiz bölümde, Evren'in yalanı Bahar'ı derinden sarsmıştı. Hastaneye gelen kritik vaka, Aziz Uras'ı etkileyerek aldığı kararı sorgulamasına neden oldu. Ayrıca Seren ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Çağla ile barışmak isteyen Bahar her yolu denedi, ancak hastanede yaşanan kaos giderek arttı. Başhekim Timur, yılbaşı organizasyonu yaparak keyifli bir atmosfer yaratmaya çalıştı. Ancak, partide ağzından kaçırdığı sır, herkesi şok etti.