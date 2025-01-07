Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bahar 31. bölüm ne zaman?

Bahar her Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Ancak, bu akşam (7 Ocak 2025) Bahar yeni bölümüyle ekranda olmayacak. 7 Ocak Show TV yayın akışına göre dizi yerine Lohusa filmi seyirciyle buluşacak.
Bahar her Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Ancak, bu akşam (7 Ocak 2025) Bahar yeni bölümüyle ekranda olmayacak. 7 Ocak Show TV yayın akışına göre dizi yerine Lohusa filmi seyirciyle buluşacak.
Bahar 31. Bölüm Ne Zaman?
Bahar dizisinin 31. yeni bölümü 14 Ocak 2025 Salı günü izleyicilerle buluşacak.
Bahar 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Bahar dizisinin 31. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Fragmanı izlemek için, Show TV'nin internet sitesinden erişebilirsiniz.
7 Ocak Show TV Yayın Akışı
Bugün (7 Ocak) Show TV'de yayınlanacak diğer programlar şu şekilde:
08:00 Bu Sabah (Canlı)
10:00 Bahar (Tekrar)
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Lohusa (TV'de İlk)
Bahar Son Bölüm Özeti
Geçtiğimiz bölümde, Evren'in yalanı Bahar'ı derinden sarsmıştı. Hastaneye gelen kritik vaka, Aziz Uras'ı etkileyerek aldığı kararı sorgulamasına neden oldu. Ayrıca Seren ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Çağla ile barışmak isteyen Bahar her yolu denedi, ancak hastanede yaşanan kaos giderek arttı. Başhekim Timur, yılbaşı organizasyonu yaparak keyifli bir atmosfer yaratmaya çalıştı. Ancak, partide ağzından kaçırdığı sır, herkesi şok etti.