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Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

Nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve Antalya'ya sevk edildikten sonra ameliyat olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Gelen son dakika bilgisine göre Tayfur hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınına katılan sanatçı Özdemir Erdoğan, "Orhan Gencebay ile bir devir açan bir sanatçımızdır." dedi. Sevenlerini yasa boğan vefat haberini alan sanatçının dostları sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 19:59 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 20:38
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

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    Nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve Antalya'ya sevk edildikten sonra ameliyat olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.

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    HAYATINI KAYBETTİ

    "Baba" lakaplı sanatçı bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Ferdi Tayfur hastane tedavi görüyordu. (İHA)Ferdi Tayfur hastane tedavi görüyordu. (İHA)


    TÜRKİYE'YE MAL OLMUŞ BİR SANATÇIYDI
    A Haber canlı yayınına katılan sanatçı Coşkun Sabah, bir çınarın daha göç ettiğini belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Sabah, "Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıydı. Ülke olarak başımız sağ olsun diyorum. Elimizden bir şey gelmiyor." dedi.

    Canlı yayına katılan sanatçı Özdemir Erdoğan ise, "Orhan Gencebay ile bir devir açan bir sanatçımızdır." dedi.

    Alişan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Alişan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    MEKANIN CENNET OLSUN FERDİ BABA

    Sevenlerini yasa boğan vefat haberini alan sanatçının dostları sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan şarkıcı Alişan, "En kıymetlilerimiz birer birer gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba." ifadelerini kullandı.

    Demet Akalın'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Demet Akalın'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Şarkıcı Demet Akalın ise, "Nur içinde yatsın... Çocukluk hatıram da gitti." diyerek üzüntüsünü ifade etti.

    Ferdi Tayfur rahatsızlığı sonrası 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. (Takvim.com.tr)Ferdi Tayfur rahatsızlığı sonrası 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. (Takvim.com.tr)


    2020'DE BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

    'Yıkılsın Be Dünya', 'Sevda Yelleri', 'Bana Da Söyle' ve daha niceleriyle hafızlara kazınan Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2020 yılında böbrek nakli olmuştu.

    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

    15 ARALIK'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

    Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

    Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr)Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr)

    Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.

    FERDİ TAYFUR KİMDİR?

    Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en sevilen arabesk müziği sanatçılarından, bestecilerinden ve aktörlerinden biridir. Gerçek adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçı, 15 Kasım 1945'te Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Sanat kariyeri boyunca arabesk müziğe olan katkılarıyla ve sinema filmlerindeki rolleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

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