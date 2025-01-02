Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

Nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve Antalya'ya sevk edildikten sonra ameliyat olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.

AHaber CANLI YAYIN



HAYATINI KAYBETTİ



"Baba" lakaplı sanatçı bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur hastane tedavi görüyordu. (İHA)



TÜRKİYE'YE MAL OLMUŞ BİR SANATÇIYDI

A Haber canlı yayınına katılan sanatçı Coşkun Sabah, bir çınarın daha göç ettiğini belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Sabah, "Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıydı. Ülke olarak başımız sağ olsun diyorum. Elimizden bir şey gelmiyor." dedi.

Canlı yayına katılan sanatçı Özdemir Erdoğan ise, "Orhan Gencebay ile bir devir açan bir sanatçımızdır." dedi.