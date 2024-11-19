Gizli Bahçe'nin erken final sebebi ortaya çıktı! Murat Yıldırım açıkladı: "Eskort olduğu..."

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Gizli Bahçe, sürpriz bir şekilde ekranlara veda etti. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, final kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dizinin eskort hikayesi olduğu düşünüldü, ama aslında öyle değildi. Yanlış anlaşıldık," diyerek sürecin perde arkasını anlattı.

Fotoğraflar: Instagram GİZLİ BAHÇE'NİN ERKEN FİNAL KARARININ PERDE ARKASI Yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede izleyicinin dikkatini çeken Gizli Bahçe, 6. bölümde sürpriz bir şekilde final yaparak ekranlara veda etti. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizi, reytinglerde başarılı bir performans sergilese de yayın hayatını noktaladı. Dizinin erken final kararı, hem izleyiciler hem de sektör açısından merak uyandırdı.