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Gizli Bahçe'nin erken final sebebi ortaya çıktı! Murat Yıldırım açıkladı: "Eskort olduğu..."

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Gizli Bahçe, sadece 6 bölüm süren yayın hayatıyla izleyicilerini üzdü. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in yer aldığı dizinin final kararı, beklenmedik bir şekilde gündeme geldi. Reytingleri fena sayılmayan diziyle ilgili erken final kararı hakkında Murat Yıldırım’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 20:57 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 20:57
Gizli Bahçe’nin erken final sebebi ortaya çıktı! Murat Yıldırım açıkladı: Eskort olduğu...

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Gizli Bahçe, sürpriz bir şekilde ekranlara veda etti. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, final kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dizinin eskort hikayesi olduğu düşünüldü, ama aslında öyle değildi. Yanlış anlaşıldık," diyerek sürecin perde arkasını anlattı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

GİZLİ BAHÇE'NİN ERKEN FİNAL KARARININ PERDE ARKASI

Yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede izleyicinin dikkatini çeken Gizli Bahçe, 6. bölümde sürpriz bir şekilde final yaparak ekranlara veda etti. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizi, reytinglerde başarılı bir performans sergilese de yayın hayatını noktaladı. Dizinin erken final kararı, hem izleyiciler hem de sektör açısından merak uyandırdı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

MURAT YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırımı geçtiğimiz gün muhabirlere verdiği bir röportajda açıklamada erken finalin nedenini açıkladı. Yıldırım, "Hikayeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi," sözleriyle izleyicilerin yanlış bir algıya kapıldığını ifade etti. Yıldırım, bu yanlış anlaşılmanın diziye zarar verdiğini ve devam edememesine sebep olduğunu belirtti.

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