Pelin Karahan’ın kilo verme yöntemi: Sadece bir besini bıraktı 1.5 ayda 8 kilo verdi

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Kavak Yelleri dizisindeki "Aslı" karakteriyle gönüllere taht kuran Pelin Karahan, yıllardır ekranlarda beğeni toplayan güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çekiyor. 2 yıl önce katıldığı bir programda kilo verme süreciyle gündemde olan Karahan, uyguladığı basit ama etkili bir yöntemle 1,5 ayda 8 kilo vererek 57 kilodan 49 kiloya düştü. İşte ünlü oyuncunun incelme sırrı...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi Ketojenik Diyet ile Kilo Verdi Karahan, beslenme alışkanlıklarında yaptığı küçük bir değişiklikle kilo verme sürecini hızlandırdı. Bir diyetisyenin gözetiminde ketojenik diyet uygulayan Karahan, karbonhidratı neredeyse tamamen keserek yağ ağırlıklı bir beslenme programı izledi. Ketojenik diyette karbonhidrat alımı düşürülerek, vücudun enerji kaynağını yağlardan sağlaması sağlanıyor. Böylece metabolizma ketozis durumuna geçiyor ve vücut, yağ yakmaya başlıyor.