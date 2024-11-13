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Pelin Karahan’ın kilo verme yöntemi: Sadece bir besini bıraktı 1.5 ayda 8 kilo verdi

Ekranların sevilen yüzlerinden Pelin Karahan, son dönemde kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, sadece beslenme alışkanlıklarında yaptığı küçük bir değişiklikle 1.5 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo verdi. Hayranlarıyla paylaştığı bu yöntem, "Sadece bir besini bıraktım" diyerek basitliğini vurguladığı ketojenik diyet oldu.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:58 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:58
Pelin Karahan’ın kilo verme yöntemi: Sadece bir besini bıraktı 1.5 ayda 8 kilo verdi

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Kavak Yelleri dizisindeki "Aslı" karakteriyle gönüllere taht kuran Pelin Karahan, yıllardır ekranlarda beğeni toplayan güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çekiyor. 2 yıl önce katıldığı bir programda kilo verme süreciyle gündemde olan Karahan, uyguladığı basit ama etkili bir yöntemle 1,5 ayda 8 kilo vererek 57 kilodan 49 kiloya düştü. İşte ünlü oyuncunun incelme sırrı...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Ketojenik Diyet ile Kilo Verdi

Karahan, beslenme alışkanlıklarında yaptığı küçük bir değişiklikle kilo verme sürecini hızlandırdı. Bir diyetisyenin gözetiminde ketojenik diyet uygulayan Karahan, karbonhidratı neredeyse tamamen keserek yağ ağırlıklı bir beslenme programı izledi. Ketojenik diyette karbonhidrat alımı düşürülerek, vücudun enerji kaynağını yağlardan sağlaması sağlanıyor. Böylece metabolizma ketozis durumuna geçiyor ve vücut, yağ yakmaya başlıyor.

Ketojenik Diyetin Faydaları

Ketojenik diyetin, sadece kilo vermekle kalmayıp diyabet, kanser, epilepsi gibi hastalıklara karşı da koruyucu etkileri olduğu biliniyor. Ancak bu tür diyetler herkes için uygun olmayabilir, bu nedenle başlamadan önce uzman bir diyetisyene danışmak gerekiyor.

Kaçınılması Gereken Besinler

Bu diyette, karbonhidrat içeriği yüksek yiyecekler sınırlandırılıyor. Pelin Karahan, şekerli gıdalar, tahıllar, kök sebzeler, az yağlı ürünler ve bazı sosları diyetinden çıkardı. Şeker, pirinç, makarna, patates gibi gıdaları tüketmeyen oyuncu, sağlıklı yağ ve protein ağırlıklı bir beslenme düzenine geçti.

Tüketilebilecek Besinler

Pelin Karahan'ın diyetinde kırmızı ve beyaz et, yağlı balıklar, yumurta, işlenmemiş peynirler, kuruyemişler, avokado ve yeşil sebzeler yer aldı. Sağlıklı yağlarla zenginleştirilmiş öğünler, bu diyetin temelini oluşturdu.

ÖRNEK KETOJENİK DİYET LİSTESİ

Kahvaltı:

Omlet: 2 yumurta, ıspanak, biber ve az tereyağı ile pişirilmiş.

Avokado dilimleri: 1/2 avokado.

Yeşil çay veya sade kahve (şekersiz ve sütsüz).

Ara Öğün:

Badem: 10-15 adet çiğ badem.

Öğle Yemeği:

Izgara Somon veya Tavuk: Yanında zeytinyağı ve limonla soslanmış bol yeşillikli salata (marul, roka, maydanoz, salatalık, domates, zeytin).

Zeytinyağı: Salataya ek olarak 1 tatlı kaşığı zeytinyağı.

Ara Öğün:

Yoğurt: 3-4 yemek kaşığı tam yağlı yoğurt, içine bir avuç böğürtlen veya çilek eklenebilir.

Akşam Yemeği:

Etli Kabak Dolması: Kıymalı ve zeytinyağlı yapılan dolmalar, yanında yoğurt.

Karnabahar Püresi: Haşlanmış karnabahar ve tereyağı ile püre haline getirilmiş.

Ara Öğün (İhtiyaca Göre):

Ceviz veya Fındık: 5-6 adet.

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