41 yaşındaki kadın aşırı su tüketiminden ölümden döndü: Doktorlar bile şokta

Sodyum, vücut sıvı dengesi ve kan basıncı düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Kandaki sodyum seviyesinin litre başına 135-145 miliekivalan arasında olması sağlıklı kabul edilirken, bu seviyenin düşmesi hiponatremiye yol açar. Nina Munro'nun hastaneye başvurduğunda sodyum seviyesi 100 mEq/L olarak ölçüldü. Bu durum, baş ağrısı, nöbetler ve beyinde şişme gibi semptomlara yol açabilir.

AŞIRI SU TÜKETİMİNİN BELİRTİLERİ

Munro'nun hikayesi, fazla su içmenin soğuk algınlığı ilaçlarıyla birleşmesi sonucu kontrolsüz bir şekilde hızla kötüleşen sağlığının dramatik sonuçlarını ortaya koyuyor. İlaçların da sodyum düşürücü etkisi olduğundan, günde dört litreye kadar çıkan su tüketimi, Munro'nun yaşamını tehdit eden bir tablo oluşturdu. Uzmanlar, hidrasyon konusunda insanların susama hissine göre hareket etmelerini öneriyor.

Aşırı su tüketimi dehidrasyon kadar tehlikeli olabilir ve vücudun elektrolit dengesini bozabilir. Sağlıklı bir su tüketimi için, idrarın berrak ve açık sarı renkte olması gerektiği, günde altı ila sekiz bardak su tüketiminin yeterli olduğu uzmanlar tarafından öneriliyor.