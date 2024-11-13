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41 yaşındaki kadın aşırı su tüketiminden ölümden döndü: Doktorlar bile şokta

İngiltere’de yaşayan 41 yaşındaki Nina Munro, soğuk algınlığını yenmek için günde dört litre su içmeye başlayınca farkında olmadan hayatını riske attı. 2024 yılında Healthline’da yayımlanan bir makaleye göre, aşırı su tüketimi vücutta elektrolit dengesini bozarak hiponatremiye yol açabiliyor. Bu tehlikeli durum, beyin hücrelerinin şişmesine ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 20:24 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 20:30
41 yaşındaki kadın aşırı su tüketiminden ölümden döndü: Doktorlar bile şokta

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Soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmek için günlük su tüketimini artıran 41 yaşındaki Nina Munro, hayatını tehdit eden bir sağlık sorunu yaşadı. 2024 yılında Medical News Today'de yayımlanan bir araştırmaya göre, vücut sıvı dengesini bozan aşırı su tüketimi, sodyum eksikliğine bağlı olarak hayati tehlike oluşturabiliyor.

Nina Munro (sağdaki) ve eşi Nina Munro (sağdaki) ve eşi

4 LİTRE SU İÇTİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Suyun insan sağlığı üzerindeki önemini vurgulayan uzmanlar, genellikle yetersiz su tüketiminin olumsuz sonuçlarına dikkat çeker. Ancak, aşırı su tüketiminin zararları genellikle göz ardı edilir. İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki Nina Munro'nun başına gelen olay, fazla su içmenin hayatı tehdit edici etkilerini gözler önüne serdi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

SOĞUK ALGINLIĞI NEDENİYLE GÜNDE 4 LİTRE SU İÇİYORDU

Soğuk algınlığını yenmek amacıyla günlük yaklaşık dört litre su içen Munro, vücudundaki aşırı sıvının etkilerinden habersizdi. Aşırı su tüketiminin yan etkileriyle birleşen ilaçlar, Nina'nın vücudunu ele geçirdi ve kendisini hastanede buldu. Doktorlar, Munro'nun 'yavaş yavaş boğulduğunu' belirtti. Haziran ayında yoğun bakıma alınan Munro, burada beş gün boyunca gözetim altında tutuldu.

"DOKTORLAR HAYATTA KALDIĞIMA ŞAŞIRDIKLARINI SÖYLEDİLER"

Munro, bu zor süreçte hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir yıpranma yaşadığını ifade etti. Doktorlar kendisine, çok düşük sodyum seviyesine bağlı olarak gelişen hiponatremi durumunun ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ve sağ kalmasının bir mucize olduğunu belirttiler.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

AŞIRI SU TÜKETİMİNİN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR?

Sodyum, vücut sıvı dengesi ve kan basıncı düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Kandaki sodyum seviyesinin litre başına 135-145 miliekivalan arasında olması sağlıklı kabul edilirken, bu seviyenin düşmesi hiponatremiye yol açar. Nina Munro'nun hastaneye başvurduğunda sodyum seviyesi 100 mEq/L olarak ölçüldü. Bu durum, baş ağrısı, nöbetler ve beyinde şişme gibi semptomlara yol açabilir.

AŞIRI SU TÜKETİMİNİN BELİRTİLERİ

Munro'nun hikayesi, fazla su içmenin soğuk algınlığı ilaçlarıyla birleşmesi sonucu kontrolsüz bir şekilde hızla kötüleşen sağlığının dramatik sonuçlarını ortaya koyuyor. İlaçların da sodyum düşürücü etkisi olduğundan, günde dört litreye kadar çıkan su tüketimi, Munro'nun yaşamını tehdit eden bir tablo oluşturdu. Uzmanlar, hidrasyon konusunda insanların susama hissine göre hareket etmelerini öneriyor.

Aşırı su tüketimi dehidrasyon kadar tehlikeli olabilir ve vücudun elektrolit dengesini bozabilir. Sağlıklı bir su tüketimi için, idrarın berrak ve açık sarı renkte olması gerektiği, günde altı ila sekiz bardak su tüketiminin yeterli olduğu uzmanlar tarafından öneriliyor.

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