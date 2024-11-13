41 yaşındaki kadın aşırı su tüketiminden ölümden döndü: Doktorlar bile şokta

Soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmek için günlük su tüketimini artıran 41 yaşındaki Nina Munro, hayatını tehdit eden bir sağlık sorunu yaşadı. 2024 yılında Medical News Today'de yayımlanan bir araştırmaya göre, vücut sıvı dengesini bozan aşırı su tüketimi, sodyum eksikliğine bağlı olarak hayati tehlike oluşturabiliyor.
Nina Munro (sağdaki) ve eşi
4 LİTRE SU İÇTİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Suyun insan sağlığı üzerindeki önemini vurgulayan uzmanlar, genellikle yetersiz su tüketiminin olumsuz sonuçlarına dikkat çeker. Ancak, aşırı su tüketiminin zararları genellikle göz ardı edilir. İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki Nina Munro'nun başına gelen olay, fazla su içmenin hayatı tehdit edici etkilerini gözler önüne serdi.
Fotoğraflar: Instagram
SOĞUK ALGINLIĞI NEDENİYLE GÜNDE 4 LİTRE SU İÇİYORDU
Soğuk algınlığını yenmek amacıyla günlük yaklaşık dört litre su içen Munro, vücudundaki aşırı sıvının etkilerinden habersizdi. Aşırı su tüketiminin yan etkileriyle birleşen ilaçlar, Nina'nın vücudunu ele geçirdi ve kendisini hastanede buldu. Doktorlar, Munro'nun 'yavaş yavaş boğulduğunu' belirtti. Haziran ayında yoğun bakıma alınan Munro, burada beş gün boyunca gözetim altında tutuldu.
"DOKTORLAR HAYATTA KALDIĞIMA ŞAŞIRDIKLARINI SÖYLEDİLER"
Munro, bu zor süreçte hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir yıpranma yaşadığını ifade etti. Doktorlar kendisine, çok düşük sodyum seviyesine bağlı olarak gelişen hiponatremi durumunun ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ve sağ kalmasının bir mucize olduğunu belirttiler.