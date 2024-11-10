Bahar dizisi oyuncu kadrosu değişti! Dedektif Edip geliyor

(Kaynak: Show TV) Geçtiğimiz dönemde düzenli yürüyüş ve karbonhidrat rejimi ile dikkat çeken Meriçliler, 21 kilo vererek sağlıklı yaşam tarzı ile de gündemde.

(Kaynak: Show TV) 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Bu hafta Timur ve Evren arasındaki gerilim daha da tırmanırken, gece herkes için büyük bir sürpriz hazırlanmaktadır. Bahar kendini çıkmaz bir durumun içinde bulurken Efsun'un başına gelen gizemli kaza olayların seyrini değiştiriyor.

(Kaynak: Show TV) Efsun'un Gizemli Kazası ve Hastaneye Koşan Karakterler Efsun'un yaşadığı kaza tüm dengeleri alt üst ederken başta Bahar olmak üzere tüm karakterler hastaneye koşar. Herkes, Efsun'un durumunun ne olacağına dair büyük bir endişe içindedir.

(Kaynak: Show TV) Rıza'nın Kuzeni Edip'in Keşfi Gizemli kazanın ardındaki sırları çözmeye çalışan Rıza'nın kuzeni Edip olayın peşine düşer ve yaptığı araştırmalar sonucu şok edici bir sır keşfeder. Bu sır herkesin hayatını değiştirecek ve izleyiciler için büyük bir sürprizle sonuçlanacaktır.

(Kaynak: Show TV) Edip'in keşfi, dizinin gerilim dozunu artırarak izleyicilerin merakını daha da tetikleyecek.