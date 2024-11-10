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Bahar dizisi oyuncu kadrosu değişti! Dedektif Edip geliyor

Bahar dizisine bu hafta yeni bir isim dahil oluyor ve gerilim dolu atmosferine taze bir soluk getiriyor. Edip karakterinin katılmasıyla birlikte diziye yeni bir boyut katılacak ve hikayede önemli bir dönüm noktasına gelinecek.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:59
Bahar dizisi oyuncu kadrosu değişti! Dedektif Edip geliyor

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Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin yazdığı Bahar dizisi oyuncu kadrosuna bir yenisini daha ekliyor. Diziye Dedektif Edip karakteriyle ünlü oyuncu Hakan Meriçliler dahil olacak.

Hakan Meriçliler (Sosyal Medya)Hakan Meriçliler (Sosyal Medya)

Geniş Oyuncu Kadrosu ve Çekişmeli Hikaye

Bahar dizisi, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi ünlü isimleri bir araya getiriyor.

Hakan Meriçliler (Sosyal Medya)Hakan Meriçliler (Sosyal Medya)

Dedektif Edip Karakteriyle Hakan Meriçliler

Yeni sezonda, Dedektif Edip karakteriyle diziye katılacak olan Hakan Meriçliler, Bahar'ın hikayesinde önemli bir rol üstlenecek. İzleyiciler Meriçliler'in canlandıracağı karakterin dizinin gizemli ve çekişmeli atmosferine nasıl katkı sağlayacağını merakla bekliyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Geçtiğimiz dönemde düzenli yürüyüş ve karbonhidrat rejimi ile dikkat çeken Meriçliler, 21 kilo vererek sağlıklı yaşam tarzı ile de gündemde.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu hafta Timur ve Evren arasındaki gerilim daha da tırmanırken, gece herkes için büyük bir sürpriz hazırlanmaktadır. Bahar kendini çıkmaz bir durumun içinde bulurken Efsun'un başına gelen gizemli kaza olayların seyrini değiştiriyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Efsun'un Gizemli Kazası ve Hastaneye Koşan Karakterler

Efsun'un yaşadığı kaza tüm dengeleri alt üst ederken başta Bahar olmak üzere tüm karakterler hastaneye koşar. Herkes, Efsun'un durumunun ne olacağına dair büyük bir endişe içindedir.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Rıza'nın Kuzeni Edip'in Keşfi

Gizemli kazanın ardındaki sırları çözmeye çalışan Rıza'nın kuzeni Edip olayın peşine düşer ve yaptığı araştırmalar sonucu şok edici bir sır keşfeder. Bu sır herkesin hayatını değiştirecek ve izleyiciler için büyük bir sürprizle sonuçlanacaktır.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Edip'in keşfi, dizinin gerilim dozunu artırarak izleyicilerin merakını daha da tetikleyecek.

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