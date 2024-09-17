Miss Turkey 2024 güzeli genç doktor İdil Bilgen atandı!

11 Eylül akşamı gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasında, 20 finalistin arasından seçilen, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını alan, 1.80 boyunda 24 yaşındaki Tıp Fakültesi Mezunu İdil Bilgen, kraliçelik tacını giydi. Sosyal medyanın da gündemi oldu.

Bilgen hakkında "İç güzelliğine mi baktılar?", "Yarışmada torpil mi var?" şeklinde yorumlar da yapıldı. Eleştirileri önemsemediğini belirten Bilgen, "Açıkçası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil. Bunların bütününü oluşturarak, Miss World'e böyle kadınlar çok önemli sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Kendimi başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum" diye konuştu.



GÖREV ALACAK MI?

Tıp mezunu olan ve hayatına doktor olarak devam etmek isteyen Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın kurasında Bingöl'e atandı. Görev alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.