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Leyla dizisine yeni transfer! Melih karakterini canlandıracak

Leyla dizisinden yeni oyuncu transferi haberi geldi. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan gibi isimleri bir araya getiren dizi küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayat mücadelesini ele alıyor. Dizinin kadrosuna yeni katılan isim ise usta oyuncu Murat Serezli oldu. Serezli dizide Melih karakterini canlandıracak ve Ceren’in babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 23:25 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 10:46
Leyla dizisine yeni transfer! Melih karakterini canlandıracak

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İlk bölümü 11 Eylül'de ekrana gelen "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet" dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 'Avenida Brazil' isimli Brezilya dizisinden uyarlanan Leyla oyuncularıyla da gündeme geldi.

Murat SerezliMurat Serezli

LEYLA DİZİSİNE YENİ KARAKTER GELİYOR

3. bölümü ekrana gelecek dizinin kadrosuna Murat Serezli katıldı.

Melih rolüne hayat verecek ve Ceren'in (Berfin Ant) babası olarak 3. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

LEYLA DİZİSİ KONUSU VE HİKAYESİ

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğa odaklanıyor.

LEYLA DİZİSİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Yeni dizi Leyla, Brezilya yapımı 'Avenida Brazil' dizisinden uyarlama. Brezilya'da yayınlandığı dönemde ses getiren dizi çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkacak.

LEYLA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Leyla dizisinin çekimleri İstanbul Sarıyer başta olmak üzere farklı ilçelerde gerçekleştiriliyor.

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