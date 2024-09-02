Kızılcık Şerbeti cenaze sahnesi ifşa oldu; Kamera arkası ayrılığı ele verdi! Doğa ve Görkem...

Siyahlar İçinde Bir Ekip: "Cenaze mi Var?" Setten sızan kamera arkası görüntülerinde, Kıvılcım'ın evinde gerçekleşen çekimde Kıvılcım, Sönmez, Doğa ve Meryem karakterlerinin siyahlar içinde olduğu görülüyor.

Bu sahnede tüm karakterlerin koyu renkli kıyafetler giymesi, izleyiciler arasında "Cenaze mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Yeni sezonun nasıl şekilleneceği, hangi karakterlerin hikayeye nasıl yön vereceği ve özellikle Alev karakterinin akıbeti gibi konular, dizinin müdavimleri tarafından merakla bekleniyor.

Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Beklenen Haber Geldi Yayın tarihi uzun süredir netleşmeyen Kızılcık Şerbeti için sonunda müjdeli haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yeni sezonunun yayın tarihini açıkladı. Eylül ayının hangi haftasında başlayacağı merak konusu olan dizinin dönüşü, Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre 13 Eylül Cuma günü gerçekleşecek.