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Kızılcık Şerbeti cenaze sahnesi ifşa oldu; Kamera arkası ayrılığı ele verdi! Doğa ve Görkem...

Kaos dolu olay zinciriyle final yapan Kızılcık Şerbeti dizisi 3. sezonla geri dönüşüne hazırlanıyor. Son olarak dizinin setinden ilk kamera arkası görüntüler gelmeye başladı. Kıvılcım'ın evindeki çekimde herkesin siyahlar içinde olması kafaları karıştırdı. Akıllara cenaze olabileceği fikrini getirdi. İşte yeni sezona dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 06:52 Güncelleme 02 Eylül 2024, 07:09
Kızılcık Şerbeti cenaze sahnesi ifşa oldu; Kamera arkası ayrılığı ele verdi! Doğa ve Görkem...

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Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sezon finaliyle izleyicileri kaosa sürükleyen dizi, yeni sezonda sarpa saran olayları nasıl toparlayacağıyla merak uyandırırken, setten gelen ilk kamera arkası görüntüleri izleyicileri heyecanlandırdı.

Dizinin 3. sezon çekimleri hastane sahneleriyle başlarken, Alev karakterinin doğum yapıp öldüğü yönündeki söylentiler kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Bu söylentilerin doğruluğu henüz netlik kazanmamışken, setten gelen ilk kamera arkası görüntüleri, izleyicilerin kafasında birçok soru işareti yarattı.

Siyahlar İçinde Bir Ekip: "Cenaze mi Var?"

Setten sızan kamera arkası görüntülerinde, Kıvılcım'ın evinde gerçekleşen çekimde Kıvılcım, Sönmez, Doğa ve Meryem karakterlerinin siyahlar içinde olduğu görülüyor.

Bu sahnede tüm karakterlerin koyu renkli kıyafetler giymesi, izleyiciler arasında "Cenaze mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Yeni sezonun nasıl şekilleneceği, hangi karakterlerin hikayeye nasıl yön vereceği ve özellikle Alev karakterinin akıbeti gibi konular, dizinin müdavimleri tarafından merakla bekleniyor.

Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Beklenen Haber Geldi

Yayın tarihi uzun süredir netleşmeyen Kızılcık Şerbeti için sonunda müjdeli haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yeni sezonunun yayın tarihini açıkladı. Eylül ayının hangi haftasında başlayacağı merak konusu olan dizinin dönüşü, Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre 13 Eylül Cuma günü gerçekleşecek.

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