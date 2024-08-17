SON DAKİKA: Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber! Yeşilçam oyuncusu 60 yaşında vefat etti!

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.
Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.
Akça'nın ölüm haberinin ardından menajeri Kıvanç Terzioğlu da sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım...
CENAZE BİLGİLERİ
Hayatını 60 yaşında kalp krizi nedeniyle kaybeden Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
"ADİLE NAŞİT BENİ EVLATLIK İSTEMİŞTİ"
Tuncay Akça geçen ay verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Akça, katıldığı Kim Seslendirdi adlı YouTube kanalında; Adile Naşit'in kendisini evlatlık almak istediğini söyledi.
Akça, şu ifadeleri kullandı: "'Adile Naşit öldü' dediler, televizyonun karşısında üç saat donup kalmışım. Arkadaşlarım zor kendime getirdi.
Allah rahmet eylesin, ölüm haberini öyle aldım. Beni evlatlık istemişti. Balmumcu'da otururdu; üst katta Adile Naşit, alt katta Ayşen Gruda. Bayramlarda Adile ablaya portakal, mandalina alır giderdim.
Adile abla saat 11.00 gibi kahvaltı hazırlardı, birlikte yerdik. Her bayramda yanına giderdim. Onunla uzun yıllar geçirdim ve çok anılarımız var"