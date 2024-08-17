SON DAKİKA: Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber! Yeşilçam oyuncusu 60 yaşında vefat etti!

Tuncay Akça geçen ay verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Akça, katıldığı Kim Seslendirdi adlı YouTube kanalında; Adile Naşit'in kendisini evlatlık almak istediğini söyledi.

Akça, şu ifadeleri kullandı: "'Adile Naşit öldü' dediler, televizyonun karşısında üç saat donup kalmışım. Arkadaşlarım zor kendime getirdi.

Allah rahmet eylesin, ölüm haberini öyle aldım. Beni evlatlık istemişti. Balmumcu'da otururdu; üst katta Adile Naşit, alt katta Ayşen Gruda. Bayramlarda Adile ablaya portakal, mandalina alır giderdim.

Adile abla saat 11.00 gibi kahvaltı hazırlardı, birlikte yerdik. Her bayramda yanına giderdim. Onunla uzun yıllar geçirdim ve çok anılarımız var"