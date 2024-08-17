Hababam Sınıfı Bacaksız Tuncay Akça öldü mü? Tuncay Akça kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Hababam Sınıfı 'filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963'te Kastamonu'da dünyaya gelen Tuncay Akça, Türk sinemasının ve televizyonunun tanınmış isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.