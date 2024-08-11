Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye’nin ilk mafyasını canlandıracak! Aile, Kuzey Güney, Ezel dizilerinde çok beğenilmişti!

Necdet Elmas , 1960'larda gerçekleştirdiği banka soygunları ve halk arasında zekası ile karizmasıyla tanınmış, "ilk Türk gangster" olarak anılmıştı. Bu ilginç karakterin hayatı, Tatlıtuğ'un yapım şirketi Kampeon ile Ay Yapım'ın ortak yapımcılığında dizi olarak izleyicilere sunulacak.

Dizi, Necdet Elmas 'ın İstanbul sokaklarında bir gangstere dönüşümünden hapishane yıllarına, dönemin önemli figürleriyle kurduğu bağlardan ailesiyle olan dramatik ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede olayları gözler önüne serecek. Necdet Elmas'ın oğlu Yıldırım Elmas'ın yazdığı "Babam Gangsterdi Ama Ben Çocuktum" adlı biyografiden esinlenen dizi, izleyicileri 1960'lı yılların Türkiye'sinde sürükleyici bir suç dramasına götürecek.

Bu proje, Türkiye'nin suç tarihine ve dönemin toplumsal-kültürel yapısına ışık tutacak. Kıvanç Tatlıtuğ 'un bu projede yapımcı olarak da yer alması, dizinin merakla beklenmesine neden oluyor.

Necdet Elmas

NECDET ELMAS KİMDİR?

Konya'nın Ereğli ilçesinde 9 Ocak 1935 tarihinde dünyaya gelen Necdet Elmas, yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Henüz 12 yaşında evden kaçan Elmas, farklı işlerde çalışarak hayatını idame ettirmeye çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi, ancak ikinci sınıfta eğitimini yarıda bırakarak memurluk yapmaya başladı. Yedi yaşındaki çocuğunu kanserden kaybetmesinin ardından ise yasa dışı işlere yönelmeye başladı.

İlk suçunu Chevrolet marka bir araba çalarak işleyen Elmas, yakalanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra hapisten kaçmayı başarsa da polisle girdiği çatışmada tekrar yakalanarak Sultanahmet Cezaevi'ne gönderildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildiğinde, dönüş yolunda askeri kandırarak bir kez daha firar etti.

7 Temmuz 1961 tarihinde İstanbul'da Çemberlitaş'taki Buğday Bankası'nı soyan Necdet Elmas, eğitimli kişiliği, şık giyimi ve ilginç dil kullanımıyla kısa sürede hem basının hem de halkın dikkatini çekti. Yassıada yargılamalarının sonuçlarının beklendiği dönemde, Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.