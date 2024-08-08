Kızıl Goncalar kadrosuna flaş transfer! Eylül ayında başlıyor! Meryem’in yeni hapishane arkadaşı...

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Hatırlarsanız, sezon finalinde Meryem bir kumpasa kurban gitmişti. Cüneyd'in dedesini öldürenler suçu Meryem'in üzerine yıkmışlardı. Sezon finalinin son sahnesinde savcılıktan gelen yetkililer Meryem'i gözaltına aldılar. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Meryem'in hayatı, yeni bölümlerde kökünden değişecek gibi görünüyor. İzleyiciler, yeni sezonda Meryem'in hapishane hayatında neler yaşayacağını büyük bir merakla bekliyor.
Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonu, hem yeni oyuncu kadrosu hem de hikaye gelişmeleriyle büyük bir heyecan yaratacağa benziyor. Özellikle Meryem'in hapishane hayatında ona eşlik edecek olan yeni karakterin kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. Siz de bu role en çok yakışacak ismi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.