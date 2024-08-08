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Kızıl Goncalar kadrosuna flaş transfer! Eylül ayında başlıyor! Meryem'in yeni hapishane arkadaşı...

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Sezon finalinde, Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin gözaltına alınması büyük bir merak uyandırmıştı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 22:38 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 22:38
Kızıl Goncalar kadrosuna flaş transfer! Eylül ayında başlıyor! Meryem’in yeni hapishane arkadaşı...

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Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, heyecan dolu sezon finaliyle izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin gözaltına alınması, izleyicilerde büyük bir merak uyandırarak yeni sezonun neler getireceğine dair beklentileri artırdı.

YENİ OYUNCU KADROSU VE HİKAYE GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgisine göre dizinin yeni sezonunun Eylül ayında yayınlanması bekleniyor ve diziye yeni oyuncuların katılacağı konuşuluyor.

Özellikle Meryem'in hapishane arkadaşı olacak yeni bir kadın oyuncunun diziye dahil olacağı iddiaları büyük ilgi topladı. Bu yeni karakterin kim olacağı ise henüz belli değil.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hatırlarsanız, sezon finalinde Meryem bir kumpasa kurban gitmişti. Cüneyd'in dedesini öldürenler suçu Meryem'in üzerine yıkmışlardı. Sezon finalinin son sahnesinde savcılıktan gelen yetkililer Meryem'i gözaltına aldılar. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Meryem'in hayatı, yeni bölümlerde kökünden değişecek gibi görünüyor. İzleyiciler, yeni sezonda Meryem'in hapishane hayatında neler yaşayacağını büyük bir merakla bekliyor.

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonu, hem yeni oyuncu kadrosu hem de hikaye gelişmeleriyle büyük bir heyecan yaratacağa benziyor. Özellikle Meryem'in hapishane hayatında ona eşlik edecek olan yeni karakterin kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. Siz de bu role en çok yakışacak ismi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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