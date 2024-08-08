Kızıl Goncalar kadrosuna flaş transfer! Eylül ayında başlıyor! Meryem’in yeni hapishane arkadaşı...

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonu, hem yeni oyuncu kadrosu hem de hikaye gelişmeleriyle büyük bir heyecan yaratacağa benziyor. Özellikle Meryem'in hapishane hayatında ona eşlik edecek olan yeni karakterin kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. Siz de bu role en çok yakışacak ismi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.