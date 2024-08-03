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Yalı Çapkını'nda aylarca fark edilmeyen hata: 1.5 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Yalı Çapkını'nın 14. bölümünde yapılan büyük bir çekim hatası, dizinin sıkı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Havaalanında geçen ve duygusal anların yaşandığı sahnede, baş karakter Seyran'ın yalnız kaldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Ancak, dikkatli izleyiciler sahnenin arka planında bir set görevlisinin olduğunu fark etti.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 08:55 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 08:55
Yalı Çapkını’nda aylarca fark edilmeyen hata: 1.5 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

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23 Aralık 2022'de Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın 14. bölümünde gözden kaçan bir çekim hatası dikkatleri üzerine çekti. Havaalanında geçen sahnede Ferit ile vedalaşan Seyran'ın yalnız kaldığı anlar izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Ancak dikkatli seyirciler sahnenin arka planında bir set görevlisinin kameralar önünde olduğunu fark etti.

HAVAALANI SAHNESİNDE BEKLENMEDİK MİSAFİR

Dizinin en duygusal sahnelerinden biri olarak gösterilen havaalanı vedalaşma anında bir set görevlisinin yanlışlıkla kamera açısına girmesi dikkat çekti.

Ferit'in ayrılmasının ardından baş karakter Seyran'ın havaalanında yaşadığı yalnızlık, izleyicileri derinden etkileyen duygusal bir atmosfer yaratıyordu.

Ancak bu duygusal anlar, arka planda kırmızı kıyafetli ve kafasında kulaklık olan bir set görevlisinin fark edilmesiyle bambaşka bir hal aldı.

İşte kameraya yansıyan o görüntüler...İşte kameraya yansıyan o görüntüler...

Görevlinin fark edildiğini anlaması ve çabucak normal bir yolcu gibi davranmaya çalışması sosyal medyada espri konusu oldu.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Sezonun final bölümünde ise, Pelin'in Seyran'a hastalığı hakkında bildiklerini açıklamasıyla başlayan şaşkınlık dalgası, ikilinin arasında yeni bir yardımlaşma köprüsü kurulmasına neden oldu.

Ferit, zorlu yollar ve tehlikelerle dolu hayatında sevdiklerini koruyabilmek adına daha güçlü olmaya karar verirken Kont Ziya'nın tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ile bambaşka bir insan haline gelmeye başladı.

İzleyiciler yeni sezonu bekliyor.İzleyiciler yeni sezonu bekliyor.

Seyran'ın bu değişime tepkisi ve Halis Ağa'ya durumu bildirmesi, Kont Ziya ile Halis Ağa'yı karşı karşıya getirdi ve sezonun finalini daha da dramatik bir hale getirdi.

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