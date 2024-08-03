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2 hafta sonra açıklığa kavuştu! Gönül Dağı'ndan ayrılacak denilen başrolden sürpriz ters köşe

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin hayranlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı. Diziden ayrılacağı düşünülen önemli bir oyuncu, son anda sözleşme imzalayarak 5. sezonda da yer alacağını duyurdu. Bu sürpriz karar dizinin takipçilerini sevindirirken yeni sezon için merakları da arttırdı. Şimdi gözler dizinin eylül ayında yayınlanması beklenen bölümlerine çevrildi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 11:15 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 11:15
2 hafta sonra açıklığa kavuştu! Gönül Dağı’ndan ayrılacak denilen başrolden sürpriz ters köşe

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Gönül Dağı dizisinin hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Ayrılması beklenen bir oyuncu son dakikada yapılan anlaşmayla 5. sezonda da dizide yer alacağını açıkladı. Bu beklenmedik hamle dizinin yeni sezonu için heyecanı daha da artırdı.

SÜRPRİZ KARAR

Birsen Altuntaş, Gönül Dağı dizisinin sevilen yüzü Berk Atan'ın 5. sezonda da Taner karakteriyle ekranlarda olacağını doğruladı.

Uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan Atan, bu hafta yapımcı Köprü Film ile yapılan görüşmeler neticesinde el sıkıştı.

Bu anlaşma dizinin hayranları arasında sevinçle karşılandı.

Gönül Dağı, yeni sezon çekimlerine Eskişehir'de devam edecek. Çekimlerin çok yakında başlaması bekleniyor.

YENİ KARAKTERLER GELİYOR

Gönül Dağı'nın yeni sezonu, Kiraz ve Sefer adında iki yeni karakterle daha da renklenecek.

Ayrıca dizinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Zahide, Sedef, İsmet ve minik Ayşe'nin yaşamlarındaki yeni gelişmeler, hikayeye derinlik katacak.

Beril Karademir, Ali Toptaş ve yeni yüzler seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Dizinin yeni sezonunda, karakterlerin yaşam evrelerinde meydana gelecek değişimler, izleyicilere farklı bir deneyim sunacak.

Özellikle Zahide'nin kızı Sedef ve oğlu İsmet'in hikayeleri, merakla beklenen yeni bölümlerin odak noktası olacak.

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