2 hafta sonra açıklığa kavuştu! Gönül Dağı’ndan ayrılacak denilen başrolden sürpriz ters köşe

Gönül Dağı dizisinin hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Ayrılması beklenen bir oyuncu son dakikada yapılan anlaşmayla 5. sezonda da dizide yer alacağını açıkladı. Bu beklenmedik hamle dizinin yeni sezonu için heyecanı daha da artırdı.
Gönül Dağı dizisinin hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Ayrılması beklenen bir oyuncu son dakikada yapılan anlaşmayla 5. sezonda da dizide yer alacağını açıkladı. Bu beklenmedik hamle dizinin yeni sezonu için heyecanı daha da artırdı.
SÜRPRİZ KARAR
Birsen Altuntaş, Gönül Dağı dizisinin sevilen yüzü Berk Atan'ın 5. sezonda da Taner karakteriyle ekranlarda olacağını doğruladı.
Uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan Atan, bu hafta yapımcı Köprü Film ile yapılan görüşmeler neticesinde el sıkıştı.
Bu anlaşma dizinin hayranları arasında sevinçle karşılandı.
Gönül Dağı, yeni sezon çekimlerine Eskişehir'de devam edecek. Çekimlerin çok yakında başlaması bekleniyor.
YENİ KARAKTERLER GELİYOR
Gönül Dağı'nın yeni sezonu, Kiraz ve Sefer adında iki yeni karakterle daha da renklenecek.
Ayrıca dizinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Zahide, Sedef, İsmet ve minik Ayşe'nin yaşamlarındaki yeni gelişmeler, hikayeye derinlik katacak.
Beril Karademir, Ali Toptaş ve yeni yüzler seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.
Dizinin yeni sezonunda, karakterlerin yaşam evrelerinde meydana gelecek değişimler, izleyicilere farklı bir deneyim sunacak.
Özellikle Zahide'nin kızı Sedef ve oğlu İsmet'in hikayeleri, merakla beklenen yeni bölümlerin odak noktası olacak.