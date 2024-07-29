Kızılcık Şerbeti’nin yeni Görkem’i bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler

Daha önce yapılan açıklamalarla heyecanı katlanan "Kızılcık Şerbeti"ne bomba bir transfer gerçekleşti. Ekranın sevilen ismi Fırat Çelik, yeni sezonda Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin seyrini değiştirecek olan Cemal karakteri, Kıvılcım'ın hayatına girerek olayların fitilini ateşleyecek. Ömer ve Görkem ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sarsılan Ünal ailesinde, Kıvılcım ve Ömer aşkı da bu fırtınadan nasibini alacak gibi görünüyor.

Ancak asıl bomba etkisi yaratan iddia ise Kıvılcım'ın kuzeni Meri'nin gelişiyle yaşanacaklar. Şebnem Bozoklu'nun canlandıracağı Meri karakterinin, aldatılan Kıvılcım'a destek olması bekleniyor.

Fakat Kızılcık Şerbeti senaristlerinin ters köşe hamleleriyle ünlü olduğu da bir gerçek! Hatta bazı teorilere göre, Ömer, Meri'nin kim olduğunu bilmeden ona aşık olabilir ve işler bambaşka bir boyuta taşınabilir!

YENİ GÖRKEM MERİ OLACAK

Bu sayede Görkem-Ömer ilişkisinin bir önemi kalmayacak. Görkem'in yerine Kıvılcım'ın kuzeni Meri başrolde olacak.