Kızılcık Şerbeti’nin yeni Görkem’i bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler

Daha önce yapılan açıklamalarla heyecanı katlanan "Kızılcık Şerbeti"ne bomba bir transfer gerçekleşti. Ekranın sevilen ismi Fırat Çelik, yeni sezonda Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin seyrini değiştirecek olan Cemal karakteri, Kıvılcım'ın hayatına girerek olayların fitilini ateşleyecek. Ömer ve Görkem ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sarsılan Ünal ailesinde, Kıvılcım ve Ömer aşkı da bu fırtınadan nasibini alacak gibi görünüyor.
Ancak asıl bomba etkisi yaratan iddia ise Kıvılcım'ın kuzeni Meri'nin gelişiyle yaşanacaklar. Şebnem Bozoklu'nun canlandıracağı Meri karakterinin, aldatılan Kıvılcım'a destek olması bekleniyor.
Fakat Kızılcık Şerbeti senaristlerinin ters köşe hamleleriyle ünlü olduğu da bir gerçek! Hatta bazı teorilere göre, Ömer, Meri'nin kim olduğunu bilmeden ona aşık olabilir ve işler bambaşka bir boyuta taşınabilir!
YENİ GÖRKEM MERİ OLACAK
Bu sayede Görkem-Ömer ilişkisinin bir önemi kalmayacak. Görkem'in yerine Kıvılcım'ın kuzeni Meri başrolde olacak.
Öte yandan Fırat Çelik, "Kızılcık Şerbeti" hakkında ilk kez konuştu. Yeni sezonda yer alacağı için büyük heyecan duyduğunu belirten Çelik, "Çok mutluyum. Çok sevdiğim bir dizi ve harika bir ekip" diyerek sete ve rol arkadaşlarına övgüler yağdırdı.
Cemal karakterinin Kıvılcım ve Ömer aşkına nasıl bir etkisi olacağı şimdiden merak konusu oluyor.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı Çimen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Selin Türkmen, hayranlarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Güzel oyuncunun yeni adresi, Kara Dut dizisi oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Türkmen, dizide Aslı karakterine hayat verecek. Aslı, hikayenin merkezindeki isimlerden Zuhal'in (İrem Helvacıoğlu) kız kardeşi olmasının yanı sıra, Zuhal'in büyük aşkı Tayfun'un kuzeni Bora'nın (Burak Dakak) partneri olarak da dikkat çekecek.
Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturacağı Kara Dut'un güçlü oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas gibi isimler yer alıyor.
Selin Türkmen'in Kara Dut dizisindeki performansı ve dizinin yayın tarihi şimdiden merak konusu.
8 AYRILIK TESCİLLENDİ
Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, sezon finaliyle birlikte diziye veda etti. Bu ayrılıklar, hikaye akışında önemli değişikliklere neden olacak gibi görünüyor.