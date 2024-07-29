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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Görkem'i bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler

Kızılcık Şerbeti dizisinde büyük değişiklikler yaşanıyor ve bu değişiklikler izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Sır gibi bir sezon finali ile ekranlara veda eden dizide, yeni sezon için pek çok yenilik ve sürpriz bekleniyor. Ağustos ayının son haftasında setlere çıkması planlanan dizinin çekimlerine yeni oyuncuların katılması da bekleniyor. İşte yeni sezona dair merak edilenler ve kadroya katılacak oyuncular...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 09:02 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 09:07
Kızılcık Şerbeti’nin yeni Görkem’i bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler

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Kızılcık Şerbeti, yayınlanan sezon finaliyle izleyicilerine adeta şok etkisi yaşattı. Ekranlara gelen final bölümü, yeni sezon için merak uyandıran gelişmelere gebe olurken, en çok dikkat çeken olay ise hiç şüphesiz Ömer ve Görkem arasındaki beklenmedik ilişkinin ortaya çıkması oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sahne, izleyiciler arasında şok etkisi yaratırken, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Ömer ve Görkem'i bir araya getiren sır perdesinin ne olduğu merak konusu olurken, yeni sezon için şimdiden çeşitli teoriler üretilmeye başlandı.

3 YENİ OYUNCU KATILDI

Dizinin oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Özellikle Fırat Çelik'in "Cemal" karakteriyle diziye katılacağı haberi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Fırat Çelik dışında, Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç de yeni sezonun kadrosuna dahil olan isimler arasında bulunuyor.

İLK KEZ KONUŞTU!

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen üçüncü sezonu için geri sayıma başladı. İzleyicileri kaostan kaosa sürüklemeyi başaran dizi, yeni sezonda da şok gelişmelere gebe olacak.

Daha önce yapılan açıklamalarla heyecanı katlanan "Kızılcık Şerbeti"ne bomba bir transfer gerçekleşti. Ekranın sevilen ismi Fırat Çelik, yeni sezonda Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin seyrini değiştirecek olan Cemal karakteri, Kıvılcım'ın hayatına girerek olayların fitilini ateşleyecek. Ömer ve Görkem ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sarsılan Ünal ailesinde, Kıvılcım ve Ömer aşkı da bu fırtınadan nasibini alacak gibi görünüyor.

Ancak asıl bomba etkisi yaratan iddia ise Kıvılcım'ın kuzeni Meri'nin gelişiyle yaşanacaklar. Şebnem Bozoklu'nun canlandıracağı Meri karakterinin, aldatılan Kıvılcım'a destek olması bekleniyor.

Fakat Kızılcık Şerbeti senaristlerinin ters köşe hamleleriyle ünlü olduğu da bir gerçek! Hatta bazı teorilere göre, Ömer, Meri'nin kim olduğunu bilmeden ona aşık olabilir ve işler bambaşka bir boyuta taşınabilir!

YENİ GÖRKEM MERİ OLACAK

Bu sayede Görkem-Ömer ilişkisinin bir önemi kalmayacak. Görkem'in yerine Kıvılcım'ın kuzeni Meri başrolde olacak.

Öte yandan Fırat Çelik, "Kızılcık Şerbeti" hakkında ilk kez konuştu. Yeni sezonda yer alacağı için büyük heyecan duyduğunu belirten Çelik, "Çok mutluyum. Çok sevdiğim bir dizi ve harika bir ekip" diyerek sete ve rol arkadaşlarına övgüler yağdırdı.

Cemal karakterinin Kıvılcım ve Ömer aşkına nasıl bir etkisi olacağı şimdiden merak konusu oluyor.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı Çimen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Selin Türkmen, hayranlarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Güzel oyuncunun yeni adresi, Kara Dut dizisi oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Türkmen, dizide Aslı karakterine hayat verecek. Aslı, hikayenin merkezindeki isimlerden Zuhal'in (İrem Helvacıoğlu) kız kardeşi olmasının yanı sıra, Zuhal'in büyük aşkı Tayfun'un kuzeni Bora'nın (Burak Dakak) partneri olarak da dikkat çekecek.

Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturacağı Kara Dut'un güçlü oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas gibi isimler yer alıyor.

Selin Türkmen'in Kara Dut dizisindeki performansı ve dizinin yayın tarihi şimdiden merak konusu.

8 AYRILIK TESCİLLENDİ

Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, sezon finaliyle birlikte diziye veda etti. Bu ayrılıklar, hikaye akışında önemli değişikliklere neden olacak gibi görünüyor.

Daha önce Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterlerin de diziye veda etmesi, yeni sezonda dengelerin nasıl değişeceği konusunda merak uyandırıyor.

Toplamda 8 kişi bu sezon ayrılmış oldu.

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