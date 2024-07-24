52’lik İclal Aydın’ı gören şoke oluyor! 40 yıl önceki hali ortaya çıktı! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’iydi..

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu İclal Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi çekiyor. Ünlü oyuncunun yıllar öncesine götüren nostaljik fotoğrafını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
Ünlü oyuncu İclal Aydın, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren oyuncunun 2 yıl önce kendi hesbaında paylaştığı çocukluk fotoğrafı sık sık gündeme geliyor.
Sevenlerini çocukluk yıllarına götüren Aydın'ın o fotoğrafı görenleri şoke ediyor.