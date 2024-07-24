52’lik İclal Aydın’ı gören şoke oluyor! 40 yıl önceki hali ortaya çıktı! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’iydi..

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu İclal Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi çekiyor. Ünlü oyuncunun yıllar öncesine götüren nostaljik fotoğrafını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.