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3 oyuncu daha diziden ayrıldı! Gönül Dağı'nda büyük deprem!

Gönül Dağı dizisi, 142. bölümüyle sezon finalini yaparak izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Gedelli Köyü'nün huzurlu yaşamını konu alan dizi, Zahide karakterinin gözyaşlarıyla dolu vedasıyla izleyenleri derinden etkiledi. Ecem Özkaya'nın hayat verdiği Zahide, yurtdışında yeni bir yaşam kurma hayaliyle köyüne geri döndü. Ancak, bu beklenmedik dönüş, trajik bir ölümle sonuçlanarak hem köy halkını hem de dizinin hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 08:40 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 08:40
3 oyuncu daha diziden ayrıldı! Gönül Dağı’nda büyük deprem!

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Sezonun son bölümünde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Elif hemşirenin erken doğum yapması oldu. Hastane koridorlarında yaşanan endişeli saatler bölümün en çarpıcı anlarından birine sahne oldu. Hem Elif hem de yeni doğan bebeğinin sağlık durumları, köyün tüm sakinlerini endişe içinde bıraktı.

ERKAN VE FİLİZ'İN MUTLU GÜNÜ GÖLGEDE KALDI

Sezon finalinin hüzünlü hikayelerine rağmen, Erkan ve Filiz çiftinin köydeki isteme merasimi sevinç kaynağı oldu. Ancak Zahide'nin ani ölüm haberi, bu mutlu anın gölgesinde kalmasına neden oldu, köy sakinlerinin sevinci yarım kaldı.

BU SEZON KİMLER GÖNÜL DAĞI'NA VEDA ETTİ?

Gönül Dağı bu sezon birçok sevilen karakterle vedalaştı. İşte diziye bu sezon veda eden isimler:

Sude Zülal Güler (Yeşim Somer, 104-120. bölüm)
Özcan Varaylı (Rüstem Öztürk, 112-120. bölüm)
Merve Yıldız (Yasemin, 81-90, 118-125. bölüm)

Ali Düşenkalkar (Muammer Kaya, 1-116. bölüm)
Beril Karademir (Sedef Durmaz, 1-103. bölüm)

Ali Toptaş (İsmet Durmaz, 1-103. bölüm)
Kadir Bertan (Garip Fersoy, 66-103. bölüm)

Özlem Mert Köseoğlu (Özlem Uysal, 74-103. bölüm)
Ecem Özkaya (Zahide Kaya/Arslan, 1-103. bölüm)

GÜLSÜM ÖĞRETMENDEN DERS NİTELİĞİNDE SÖZLER

Gönül Dağı'nın sezon finalinde Gülsüm öğretmen, eğitimin önemine dair etkili bir ders verdi. İlk sınıfı bitiren çocuklar ve aileleri, Gülsüm öğretmenin etkileyici sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

Gedelli Köyü'nde geçen bu sezonda yaşananlar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, yeni sezona dair merak uyandıran soruları da gündeme getirdi.

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