3 oyuncu daha diziden ayrıldı! Gönül Dağı’nda büyük deprem!

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Sezonun son bölümünde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Elif hemşirenin erken doğum yapması oldu. Hastane koridorlarında yaşanan endişeli saatler bölümün en çarpıcı anlarından birine sahne oldu. Hem Elif hem de yeni doğan bebeğinin sağlık durumları, köyün tüm sakinlerini endişe içinde bıraktı.

ERKAN VE FİLİZ'İN MUTLU GÜNÜ GÖLGEDE KALDI Sezon finalinin hüzünlü hikayelerine rağmen, Erkan ve Filiz çiftinin köydeki isteme merasimi sevinç kaynağı oldu. Ancak Zahide'nin ani ölüm haberi, bu mutlu anın gölgesinde kalmasına neden oldu, köy sakinlerinin sevinci yarım kaldı.