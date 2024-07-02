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Gönül Dağı'nın Dilek'inden 2 yıl sonra gelen itiraf! "Eğer diziyle yollarımız ayrılmasaydı..."

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin sevilen karakterlerinden Dilek'i canlandıran Gülsim Ali İlhan kısa sürede izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Berk Atan ile olan muhteşem uyumu ve performansıyla dikkat çeken İlhan, dizinin ikinci sezonunda beklenmedik bir ayrılıkla hayranlarını üzdü. Güzel oyuncu ayrılığının 2 yılında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:11 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 10:11
Gönül Dağı’nın Dilek’inden 2 yıl sonra gelen itiraf! Eğer diziyle yollarımız ayrılmasaydı...

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İki sezon boyunca Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren ve Berk Atan ile olan uyumuyla büyük beğeni toplayan Gülsim Ali İlhan, ani ayrılığının ardından ilk kez konuştu. Diziden ayrılışı hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratan İlhan, uzun süren sessizliğini bozarak Gönül Dağı'nda yaşayamadığı bir hayalini anlattı.

İLK KEZ KONUŞTU

Uzun bir sessizliğin ardından konuşan Gülsim Ali İlhan, "Gönül Dağı ile ilgili içimde kalan en büyük hayal, güzel bir sahneyle o çocuğa dokunabilmekti. Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikayeleri yarım kaldı. Masaldı o" dedi.

Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Dilek, ikinci sezon finalinde beklenmedik bir şekilde diziye veda etmişti.

Asuman ve Ramazan'ın düğün günü yaşanan dramatik olaylar silsilesi, Dilek'in bölgeye görev için gitmesiyle başladı. Doğuma az kala tehlikeli bir durumla karşılaşan Dilek hayatını kaybetmişti.

DİZİYE BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından diziye veda eden Gülsim Ali İlhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı Gönül Dağı. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.

İyi ki olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz.

İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

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