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44'lük sunucu boşandıktan sonra bambaşka biri oldu! 14 kilo verme garantili Zahide Yetiş diyeti! "Domates suyu kürü ile..."

Zahide Yetiş, geçtiğimiz yıl yaşadığı boşanma sürecinin ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı. Yaşadığı zorlu günleri geride bırakırken aynı zamanda fiziksel bir dönüşüm de geçiren Yetiş, göz kamaştırıcı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kilo verme sürecinde kayda değer bir başarı yakalayan ünlü sunucu, hayranlarının ve medya organlarının yakın takibine girdi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:57 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:57
44’lük sunucu boşandıktan sonra bambaşka biri oldu! 14 kilo verme garantili Zahide Yetiş diyeti! Domates suyu kürü ile...

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Zahide Yetiş, son dönemde geçirdiği hızlı değişimle dikkatleri üzerine çekiyor. Gözle görülür bir şekilde kilo veren Yetiş, bu değişimi nasıl başardığını merak edenler için daha önce verdiği ipuçlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Zahide Yetiş'in zayıflama sırrı ne? İşte detaylar...

14 Kiloyu Cayır Cayır Yakan Kür: Domates Suyu Mucizesi

Geçmişte verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ve eski fotoğraflarıyla kıyaslanan Zahide Yetiş, daha önce katıldığı bir programda zayıflama sırrını paylaşmıştı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerilerini uygulayarak kilo verdiğini açıklayan Yetiş, bu süreçte dikkat çekici bir kürden yararlandığını belirtmişti.

Saraçoğlu'nun tavsiyesi olan ve domates alerjisi ile reflü sorunu yaşamayan herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bu kür, oldukça basit: Öğleden sonra içilen 1 bardak domates suyu ile 30 gün boyunca devam eden kür, 7 günlük bir aranın ardından tekrarlanabiliyor. Yetiş de bu yöntemle kısa sürede göz alıcı bir şekilde kilo verdiğini ifade etmişti.

Zahide Yetiş'in Kilo Verme Yolculuğunda Etkili Adımlar

Domates suyu kürüne ek olarak Zahide Yetiş, kilo verme sürecinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da benimsediğini gösteriyor. İşte Yetiş'in uyguladığı ve etkili sonuçlar aldığı diğer adımlar:

Güne Limon Suyu ile Başlangıç: Yetiş, güne metabolizmayı hızlandıran ve toksinleri atmaya yardımcı olan bir bardak limonlu su içerek başladığını belirtiyor.

Saraçoğlu'nun Ünlü Kürü: Yetiş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sıklıkla önerdiği lahana-limon-maydanoz kürünü de uygulayarak kilo verme sürecini desteklediğini ifade ediyor.

Üç Beyazdan Uzak Durmak: Şeker, un ve tuz gibi işlenmiş ve sağlıksız gıdalardan uzak durmak, Yetiş'in kilo verme yolculuğunun temel taşlarından biri.

Zahide Yetiş'in İlham Veren Diyet Listesi

Peki, Zahide Yetiş'in kilo verme sürecinde nasıl bir beslenme programı uyguladığını hiç merak ettiniz mi? İşte size Yetiş'in sağlıklı ve dengeli beslenme prensiplerini yansıtan örnek bir diyet listesi:

Kahvaltı:

1 bardak taze sıkılmış domates suyu (kür için)

1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi

Bir avuç çilek veya mevsim meyveleri

Ara Öğün:

Bir elma veya armut

1 avuç badem veya ceviz

Öğle:

Sebzelerle zenginleştirilmiş domates çorbası

Tavuk göğsü salatası (tavuk göğsü, marullar, domates, salatalık, biber, zeytinyağı ile)

1 dilim kepek ekmeği

Ara Öğün:

1 bardak taze sıkılmış domates suyu (kür için)

Yarım muz veya bir porsiyon meyve

Akşam Yemeği:

Izgara balık (somon, levrek, alabalık gibi)

Kinoa pilavı veya bulgur pilavı

Izgara sebzeler

Önemli Not: Unutmayın ki her bireyin metabolizması ve sağlık durumu farklıdır. Bu nedenle, herhangi bir diyet veya kür programına başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

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