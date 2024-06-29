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Çukur'un en sevilen ismiydi! Meğer Kurtlar Vadisi'nin son bölümlerinde de oynamış

Çukur'da Vartolu Sadettin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erkan Kolçak Köstendil'in, yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Kurtlar Vadisi dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi, genç oyunculardan usta isimlere kadar birçok oyuncuyu bünyesinde barındırmıştı. Köstendil'in Gürkan Uygun ile paylaştığı sahne, yıllar sonra sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 16:07 Güncelleme 29 Haziran 2024, 16:07
Çukur’un en sevilen ismiydi! Meğer Kurtlar Vadisi’nin son bölümlerinde de oynamış

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Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oynadığı bir sahne dikkat çekti. Köstendil, oto galerici rolüyle 2005 yılında Kurtlar Vadisi'nde Gürkan Uygun ile unutulmaz bir sahneye imza atmıştı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Çukur'un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil'in Kurtlar Vadisi'nde oynadığı ve şimdiye kadar gizli kalan bir sahne izleyicileri şaşkına çevirdi.

Büyük ilgi gören sahnede Erkan Kolçak Köstendil'in oto galerici rolünde olduğu görülüyor.

Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun ile karşılıklı sahnede yer alan Köstendil oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında da dikkat çekici performanslar sergilemiş. Yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkan bu sahne izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

BİR DÖNEM FUTBOL OYNAMIŞ...

Bursa'da doğan ve başlangıçta futbol kariyerine odaklanan Köstendil, Bursaspor'da futbol oynamış.

Ancak tiyatroya olan tutkusu onu bu kariyerden vazgeçmeye ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne yönlendirmiştir.

Köstendil, Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başladığı tiyatro çalışmalarında, "AuT" ve "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" gibi oyunlarda farklı karakterler canlandırdı.

2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde yer aldığı "galerici" rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Sinemaya ise 2008 yılında "Güz Sancısı" filmi ile "nümayişçi" rolüyle geçiş yaptı.

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