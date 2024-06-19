Görkem ve Giray... Kızılcık Şerbeti’nde kadro değişimi; 8 oyuncu ayrıldı!





Bunun yanı sıra, dizinin kadrosuna yeni isimlerin katılacağı ve büyük sürprizlerin beklediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda da ekran başında milyonlarca kişinin olması bekleniyor.





Firaz Rolünde Yeni Bir İsim: Batuhan Yüzgüleç



Dizide "Firaz" rolünü canlandıracak olan Batuhan Yüzgüleç, geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar'a Affan rolüyle konuk olmuş ve performansıyla dikkat çekmişti. Yüzgüleç, Nursema karakterini Ceren Karakoç ile paylaşacak.





Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için merakla beklenen gelişmeler arasında, dizinin nasıl bir hikaye ve karakter evrimi yaşayacağı yer alıyor. Hayranlarının beklentileri ve dizinin yeni yüzleriyle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti Dizisi: Şaşırtıcı Ayrılıklar ve Yeni Gelişmeler Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaliyle izleyicilere büyük bir gerilim ve heyecan yaşattı. Kaosun doruk noktasına ulaştığı bu bölümde, dört önemli karakterin diziden ayrılmasıyla büyük bir şok yaşandı. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı, sezon finaliyle birlikte Kızılcık Şerbeti'ne veda etti.