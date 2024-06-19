SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Görkem ve Giray... Kızılcık Şerbeti'nde kadro değişimi; 8 oyuncu ayrıldı!

Kızılcık Şerbeti dizisi, kaos dolu bir sezon finaliyle ekranlara ara verdi ve izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu çarpıcı final bölümünde, diziden dört önemli oyuncunun ayrılmasıyla adeta bir dönüm noktası yaşandı. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın veda etmesi, dizinin sadık hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 09:28 Güncelleme 20 Haziran 2024, 09:28
Görkem ve Giray... Kızılcık Şerbeti’nde kadro değişimi; 8 oyuncu ayrıldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicilerine etkileyici bir sezon finaliyle veda etti. Özellikle, Doğa'nın yeni aşkı olarak tanıtılan Giray karakterinin aslında kötü niyetli bir karakter olduğunun ortaya çıkması, büyük bir sürpriz oldu. Bu gelişme, dizinin hayranlarını adeta dumura uğrattı ve sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Diziden 4 kişi ayrılırken, 5 yeni ismin de dahil olacağı ileri sürüldü.

Derya Uluğ, Arkadaşı Müjde Uzman'ın Durumu Hakkında Konuştu

Derya Uluğ, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmadığını, sadece yorulduğunu ve takipçileriyle paylaştığını belirtti. "Müjde genelde çok neşeli ve enerjik bir insandır" diyen Uluğ, arkadaşının durumunun iyi olduğunu vurguladı.



Yeni Sezonda 'Kızılcık Şerbeti' Dizisi Neler Sunacak?

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde sürpriz ayrılıklar yaşarken, yeni sezonda heyecan dorukta. Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in Abdullah Ünal karakteriyle geri döneceği iddialarıyla gündeme gelen dizi, Eylül ayının 3. haftasında izleyicilerle buluşacak.



Bunun yanı sıra, dizinin kadrosuna yeni isimlerin katılacağı ve büyük sürprizlerin beklediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda da ekran başında milyonlarca kişinin olması bekleniyor.



Firaz Rolünde Yeni Bir İsim: Batuhan Yüzgüleç

Dizide "Firaz" rolünü canlandıracak olan Batuhan Yüzgüleç, geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar'a Affan rolüyle konuk olmuş ve performansıyla dikkat çekmişti. Yüzgüleç, Nursema karakterini Ceren Karakoç ile paylaşacak.



Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için merakla beklenen gelişmeler arasında, dizinin nasıl bir hikaye ve karakter evrimi yaşayacağı yer alıyor. Hayranlarının beklentileri ve dizinin yeni yüzleriyle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti Dizisi: Şaşırtıcı Ayrılıklar ve Yeni Gelişmeler

Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaliyle izleyicilere büyük bir gerilim ve heyecan yaşattı. Kaosun doruk noktasına ulaştığı bu bölümde, dört önemli karakterin diziden ayrılmasıyla büyük bir şok yaşandı. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı, sezon finaliyle birlikte Kızılcık Şerbeti'ne veda etti.

Yeni sezonun nasıl şekilleneceği, hangi karakterlerin hikayede yer alacağı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılmaya başlandı.

Öte yandan, diziden daha önce de önemli karakterlerin ayrıldığı biliniyor. Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrılmışlardı. Ayrıca, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziden veda etmesi izleyicileri şaşırttı.

Böylelikle toplamda 8 kişi diziden ayrılmış oldu.

Yeni Sezonda Yeni İsimler

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda beş yeni oyuncunun kadroya katılacağı açıklandı. Henüz kimlerin bu yeni isimler arasında yer alacağı netleşmemiş olsa da, yapılan açıklamalarda Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracak bir oyuncunun kadroya dahil olacağı belirtildi.

Bu yeni karakterin hikayeye nasıl bir boyut katacağı ve diğer karakterlerle ilişkisi nasıl olacak, merak konusu olarak ön plana çıkıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil’e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur bugün 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor! Avukatları ne talep edecek? Bakan Yılmaz Tunç’tan yeni açıklama
İBB’den Halk Ekmek’e bir zam daha! Kurban Bayramı sonrası etiketlerde sessiz sedasız %60 artış
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1’i ’kırmızı’ 3’ü ’turuncu’ 5 terörist öldürüldü!
Depozito dönemi başlıyor! Şişe/kutu başına 25 kuruş! Hem doğa hem devlet hem vatandaş kazanacak
Böylesi filmlerde olur! Otele götürdüğü kız ve arkadaşları arabasını çaldı... Geri vermek için bakın ne istediler
Dışişleri Bakanlığı: ’Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmi ikili görüşme’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak?
Sosyal desteklere memur zammı: Kim ne kadar destek alacak?
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TAKVİM’e konuştu: Artık hedef liderlik
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat
İşgalci İsrail ordusundan Hamas itirafı: Onları ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak
4 futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jose Mourinho transferde etkisini gösterdi
Havalimanı güvenliği hayatının şokunu yaşadı! Kadın yolcunun bagajında kendi kalbi çıktı | Jessica Manning’in hayat hikayesi yürekleri burktu
SON DAKİKA