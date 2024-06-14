Özgü Namal o projeye dönüyor! Kızıl Goncalar bitti, yerine geçecek! 2 başrol ayrılığı sonrası...

Yazıcıoğlu, sinema ile tiyatro kıyaslaması sorulunca şöyle konuştu: "Kıyas kabul etmez. Sinemanın da tiyatronun da tadı ayrı. Ben daha tiyatro sahnesine çıkmadım. Çok heyecan verici olur herhalde."

Kızıl Goncalar Sezon Finali ve Mert Yazıcıoğlu'nun Açıklamaları

"Kızıl Goncalar" dizisi, 19. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine unutulmaz bir bölüm sundu. Beklenmedik olayların yaşandığı bu finalde, özellikle Cüneyd'in annesinin ölümüyle ilgili sırların açığa çıkması izleyicileri şaşırttı. Cüneyd'in cübbesini çıkararak Zeynep'ten boşanması ve Feyza ile evlenmesi, Vahit'in sırları, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Meryem ve Zeynep gibi karakterlerin kaderleriyle ilgili gelişmeler, dizinin hayranlarını gelecek sezon için merak içinde bıraktı.

Sezon finalinin ardından dizinin genç oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yazıcıoğlu, gelecekte bir dönem dizisi projesiyle ilgili sorulan soruya belirsiz bir yanıt vererek, "Bakalım, bilmiyorum ki" dedi. Bu açıklama, hem karakterlerin geleceği hem de oyuncuların kariyerleriyle ilgili merak uyandırdı.