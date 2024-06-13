SURVIVOR 2024 ŞAMPİYONU BELLİ OLDU | Kıyasıya mücadele nefesleri kesti! Ogeday mı? Nefise mi? Survivor şampiyonu kim?

Survivor All Star 2024 şampiyonu bu akşam belli oldu.
Survivor All Star 2024 şampiyonu bu akşam belli oldu.
Nefise ve Ogeday'ın canlı yayında mücadele ettiği finalde kupa ve büyük ödül sahibini buldu.
Yarışmanın takipçileri Survivor şampiyonu kim oldu araştırmasına başladı. Peki, Survivor kim kazandı, şampiyon kim oldu?
SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Bu akşam Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oldu.
Canlı yayında nefesleri kesen kıyasıya yarışmada Ogeday Girişken rakibi Nefise'ye attığı 6-2'lik fark sonucu Survivor 2024 All Star şampiyonu oldu.