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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’na stüdyoda sürpriz doğum günü!

Dünyanın en çok kazandıran ve izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’na stüdyoda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İmirzalıoğlu “Tüm atv yönetimine, milyoner ekibime ve seyircilere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:23 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:23
Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’na stüdyoda sürpriz doğum günü!

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez ekibinin hazırladığı sürpriz doğum günü sürprizi ile gündeme geldi.

Ekibi ve ATV çalışanlarının hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan İmirzalıoğlu "Tüm atv yönetimine, milyoner ekibime ve seyircilere çok teşekkür ediyorum." dedi.

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