Özge Özacar bu stille incecik gözüküyor! 36 beden incelten Kızılcık Şerbeti Görkem kombini! "Hem seksi hem şık..."

Görkem'in stili, sadece şık davetlerde değil, günlük hayatta da ilham verici. Geçtiğimiz bölümlerde gördüğümüz şişme mont, siyah deri pantolon kombinasyonu, onun sokak modasına olan yatkınlığını gözler önüne seriyor. Bu tarz, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.

Kırmızının Cazibesi: İddialı ve Cezbedici

Görkem'in kırmızı elbise tercihi, onun cesur ve iddialı tarafını ortaya koyuyor. Eğer siz de bir davette dikkat çekmek istiyorsanız, Görkem'in bu cesur

renk seçiminden ilham alabilirsiniz. Kırmızı bir elbiseyle minimal makyaj ve doğal saç stili tercih ederek etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz.