Lefter filmine bomba başrol geliyor! Kalp Atışı’nın favori oyuncusu ünlü futbolcuyu canlandıracak

Erdem Kaynarca'nın seçilmesindeki etkenler arasında, oyuncunun etkileyici performans geçmişi ve karakteristik kemikli yüz hatları olduğu belirtiliyor. "Lefter" filmi, spor ve sinema tutkunlarının büyük ilgisini çekmesi beklenen önemli bir yapım olarak öne çıkıyor.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR? Lefter, 1925 yılında İstanbul Büyükada'da doğmuş baba tarafından Rum asıllı futbolcudur. Kariyeri boyunca 832 gol atan Ordinaryüs lakaplı futbolcu, Fenerbahçe efsanesi olarak bilinir. Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da ilklere imza atmıştır. 2012 yılında hayatını kaybedene kadar spor dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri olmuştur. 22 Aralık 1925 tarihinde Büyükada'da doğan Küçükandonyadis, İstanbul doğumludur. Babası Rum bir balıkçı, annesi ise Türk olan Lefter, futbola doğduğu yer olan Büyükada'da başladı. Futbol oynayabilmek için Taksim Spor Kulübü'ne yazıldı ve orada yetişti. 18 yaşına girer girmez askere giden Lefter, 3,5 sene boyunca askerlik yaptı. 1947 yılında döndüğünde futboldan vazgeçmemişti. Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden Lefter, 1951-1953 yılları arasında 1 sene İtalya'nın Fiorentina, 1 sene de Fransa'nın Nice takımında oynadı ve tekrar Fenerbahçe'ye dönerek 1964 yılına kadar sarı-lacivertli takımda oynadı.

Yurt dışına transfer olana kadar 1947-1951 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla 135 maçta 100 gol atan Lefter, yurt dışından döndükten sonra da performansını düşürmedi ve 11 senede 480 maçta 323 gol attı. Resmi verilere göre 752 maçta 506 gol attığı bilinen Lefter'in kayıt dışı gollerle beraber 832 gol attığı biliniyor. "Ver Lefter'e Yaz Deftere" sloganı da golcü kimliğinden gelmektedir.Türkiye Milli Futbol Takımı'nın tüm yaş gruplarında toplamda 50 milli maç oynaması sebebiyle Altın Şeref Madalyası alan ilk Türk futbolcudur. 46 kez formasını giydiği A Milli Takımı'nda 21 gole imza atmıştır. 1964 yılında Fenerbahçe formasıyla jübile yapan Lefter, Yunanistan'ın AEK ve Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarında futbolcu/antrenör olarak bir süre görev yaptı.

AEK'da başlayan antrenörlük kariyerine Türkiye'de Feriköy, Mersin İdmanyurdu, Boluspor, Samsunspor, Sivasspor ve Orduspor'da devam eden Lefter, son görevini 1972-73 sezonunda Orduspor'da yaptı. Teknik direktörlük kariyerini erken sonlandıran Lefter, çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yaptı. 2009 yılında Fenerbahçe'yle özdeşleşen Kadıköy semtindeki Kuşdili Parkı'na heykeli dikildi. 2012 yılında kalp yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldı.