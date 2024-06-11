SON DAKİKA: Murat Soydan vefat etti! Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı...

İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan , 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştı. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.