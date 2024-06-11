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Murat Soydan öldü mü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü? Oynadığı filmler...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Murat Soydan yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Soydan'ın vefat haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu. Usta oyuncunun vefat haberi hayranlarını yasa boğdu. Peki, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte oynadığı filmler...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 12:47 Güncelleme 11 Haziran 2024, 12:53
Murat Soydan öldü mü? Yeşilçam’ın usta oyuncusu Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü? Oynadığı filmler...

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Sinema dünyasının usta ismi Murat Soydan, 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, babasının vefatını sosyal medya hesabından açıkladı. Peki, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü? Oynadığı filmler hangileri? İşte haberin detayı!

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" diyerek duygularını paylaştı.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

1940 yılında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dünyaya gelen Murat Soydan, Türk sinemasına önemli bir katkı sağlamıştır. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, lisesini ise Edirne'de tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Soydan, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünden mezun olmuş ve aynı zamanda İktisadi İlimler Akademisi'nde eğitim almıştır. Sinemaya adımını 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı film ile atan Soydan, Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı gibi ünlü isimlerle birlikte çalışmıştır.

Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi dönemin önemli oyuncularıyla birçok filmde başrolü paylaşan Soydan, 221 filmde rol almış ve Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yapmıştır. 1972 yılında "Zulüm" filmindeki performansıyla 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile gerçekleştiren Soydan'ın Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu daha olmuştur.

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