Murat Soydan öldü mü? Yeşilçam’ın usta oyuncusu Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü? Oynadığı filmler...

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Soydan, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünden mezun olmuş ve aynı zamanda İktisadi İlimler Akademisi'nde eğitim almıştır. Sinemaya adımını 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı film ile atan Soydan, Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı gibi ünlü isimlerle birlikte çalışmıştır.

Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi dönemin önemli oyuncularıyla birçok filmde başrolü paylaşan Soydan, 221 filmde rol almış ve Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yapmıştır. 1972 yılında "Zulüm" filmindeki performansıyla 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile gerçekleştiren Soydan'ın Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu daha olmuştur.