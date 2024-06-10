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Kızılcık Şerbet'inin Apo'su bu yöntemle eridi! 58'lik Ahmet mümtaz Taylan'ın 8:18 diyeti! "Tüp mide ameliyatı falan..."

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz yıllarda gösterdiği sağlıklı yaşam ve kilo verme çabalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Taylan, verdiği 15 kiloyla daha fit ve sağlıklı bir görünüme kavuşurken, bu başarısını tüp mide ameliyatı gibi radikal yöntemlere başvurmadan, daha doğal ve basit bir yöntemle elde ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 22:46 Güncelleme 10 Haziran 2024, 22:46
Kızılcık Şerbet’inin Apo’su bu yöntemle eridi! 58’lik Ahmet mümtaz Taylan’ın 8:18 diyeti! Tüp mide ameliyatı falan...

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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 2018 yılında gösterdiği sağlıklı yaşam ve kilo verme çabalarıyla adından söz ettirmişti. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...

8-18 DİYETİ İLE 15 KİLO VERDİ

2018'de verdiği 15 kilo ile daha fit ve sağlıklı bir görünüme kavuşan Ahmet Mümtaz Taylan, bu başarısını tüp mide ameliyatı gibi radikal yöntemlere başvurmadan, daha doğal ve basit bir yaşam tarzı değişikliği ile elde ettiğini açıklamıştı. İşte ünlü oyuncunun 2018 yılında yaptığı o açıklamalar;

Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan

Ünlü oyuncunun, kilo verme yolculuğunda uyguladığı "8-18 Diyeti" adını verdiği yöntemi, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeniyle öne çıkıyor.

8-18 DİYETİ NEDİR?

"8-18 Diyeti" Ahmet Mümtaz Taylan'ın kilo verme sürecinde kullandığı ve başarılı olduğu bir diyet yöntemidir. Bu yöntemde, gün içinde belirli saat aralıklarında yemek yeme ve açlık arasında kalmak esas alınır.

🌅 Sabah 08.00

  • Kahvaltı: Yulaflı müsli veya tam buğday ekmeği üzerine fındık ezmesi, meyve dilimleri ve bir bardak süt.
  • Ara Öğün: Bir adet meyve veya bir avuç çiğ badem.

🕛 Öğle:

  • Ana Yemek: Izgara tavuk veya balık, yanında bol yeşillikli salata ve bir porsiyon esmer pirinç.
  • Ara Öğün: Bir dilim ananas veya bir avuç ceviz.

🌆 Akşam 18.00

  • Akşamüstü: Bir fincan yeşil çay veya şekersiz ayran.
  • Akşam Yemeği: Sebzeli buğday pilavı veya ızgara sebzelerle hazırlanmış yemek, yanında yoğurtlu salata.
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