Kızılcık Şerbet'inin Apo'su bu yöntemle eridi! 58'lik Ahmet mümtaz Taylan'ın 8:18 diyeti! "Tüp mide ameliyatı falan..."

8-18 DİYETİ İLE 15 KİLO VERDİ

2018'de verdiği 15 kilo ile daha fit ve sağlıklı bir görünüme kavuşan Ahmet Mümtaz Taylan, bu başarısını tüp mide ameliyatı gibi radikal yöntemlere başvurmadan, daha doğal ve basit bir yaşam tarzı değişikliği ile elde ettiğini açıklamıştı. İşte ünlü oyuncunun 2018 yılında yaptığı o açıklamalar;

Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan