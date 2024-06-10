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4 ayda 30 kilo verdiren Işın Karaca diyeti; 51'lik şarkıcı 105 kiloyu fişek gibi eritti! "10 adet badem + 3 kaşık yulaf..."

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Mide ameliyatı geçiren ve ardından özel bir diyet ve disiplinli bir yaşam tarzıyla 32 kilo veren Karaca, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı. Peki, 4 ayda 32 kiloyu nasıl verdi? İşte merak edilen diyet listesi haberimizde...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 10:12 Güncelleme 10 Haziran 2024, 10:12
4 ayda 30 kilo verdiren Işın Karaca diyeti; 51’lik şarkıcı 105 kiloyu fişek gibi eritti! 10 adet badem + 3 kaşık yulaf... 1

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 2017 yılında göz kamaştıran bir dönüşüm geçirerek adından sıkça söz ettirdi. 4 ay gibi kısa bir sürede 32 kilo veren Karaca'nın zayıflama sırrı merak konusu oldu. İşte, Işın Karaca'nın uyguladığı özel diyet programı...

4 ayda 30 kilo verdiren Işın Karaca diyeti; 51’lik şarkıcı 105 kiloyu fişek gibi eritti! 10 adet badem + 3 kaşık yulaf... 2

Kızı Sasha Mia'nın doğumundan sonra aldığı kilolardan kurtulmak isteyen sanatçı, tüp mide ameliyatı ile 105 kilodan 65'e inerek bambaşka bir görünüme büründü.

4 ayda 30 kilo verdiren Işın Karaca diyeti; 51’lik şarkıcı 105 kiloyu fişek gibi eritti! 10 adet badem + 3 kaşık yulaf... 3

Mide ameliyatı sonrasında özel bir diyet programı uygulayan Karaca, bu süreçte gösterdiği kararlılıkla hızlı bir şekilde kilo vererek fit bir vücuda sahip oldu. Ayrıca, verdiği kiloları geri almamak için de özel bir diyet programına sadık kaldı.

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