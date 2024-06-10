4 ayda 30 kilo verdiren Işın Karaca diyeti; 51'lik şarkıcı 105 kiloyu fişek gibi eritti! "10 adet badem + 3 kaşık yulaf..."

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Mide ameliyatı geçiren ve ardından özel bir diyet ve disiplinli bir yaşam tarzıyla 32 kilo veren Karaca, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı. Peki, 4 ayda 32 kiloyu nasıl verdi? İşte merak edilen diyet listesi haberimizde...
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 2017 yılında göz kamaştıran bir dönüşüm geçirerek adından sıkça söz ettirdi. 4 ay gibi kısa bir sürede 32 kilo veren Karaca'nın zayıflama sırrı merak konusu oldu. İşte, Işın Karaca'nın uyguladığı özel diyet programı...
Kızı Sasha Mia'nın doğumundan sonra aldığı kilolardan kurtulmak isteyen sanatçı, tüp mide ameliyatı ile 105 kilodan 65'e inerek bambaşka bir görünüme büründü.