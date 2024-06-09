Aşk-ı Memnu’daki çekim hatası 14 yıl sonra yakayı ele verdi! Meğer Bihter tam da o sahnede...

En dikkat çekici hata ise Aşk-ı Memnu'nun merakla beklenen final bölümünde ortaya çıktı.

Bihter karakterinin mezar taşında 1983 olarak belirtilen doğum tarihi, daha önceki bölümlerde eve gelen bir trafik cezası makbuzunda 1979 olarak görülmüştü.

Bu tür hatalar dizinin popülerliğine gölge düşürmese de her yıl tekrar bölümleri ile gündeme gelmesine neden oluyor.

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda izleyiciler tarafından fark edilen bu hatalar, zaman zaman esprili yorumlara da konu oluyor.