Aşk-ı Memnu’daki çekim hatası 14 yıl sonra yakayı ele verdi! Meğer Bihter tam da o sahnede...

Yaz aylarında tekrarları bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi çekim hatalarıyla yeniden gündemde. Her yıl final bölümüyle sosyal medya platformlarında trend olan bu dizi, yıllar sonra ortaya çıkan çekim hatalarıyla izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.
GÖZDEN KAÇAN ÇEKİM HATASI ORTAYA ÇIKTI
Dizi, her ne kadar büyük beğeni toplasa da çekim hatalarıyla zaman zaman gündeme gelmeyi başarmıştır.
Özellikle fenomen karakter Bihter, yani Beren Saat'in bir sahnede makyaj yaparken diğer yandan cep telefonuyla konuştuğu anlarda telefonun ters tutulduğu dikkatlerden kaçmadı.