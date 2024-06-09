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Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası 14 yıl sonra yakayı ele verdi! Meğer Bihter tam da o sahnede...

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Aşk-ı Memnu yaz aylarında tekrar bölümleriyle ekranlara dönerek hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Ancak dizinin dikkat çekici çekim hataları yıllar sonra tekrar gündeme oturdu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi ünlü oyuncuları bünyesinde barındıran Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı döneme damga vurdu. Ancak uzun yıllar sonra bile hatırlanacak nitelikteki çekim hataları dizinin adını tekrar konuşmaya neden oldu.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 17:22 Güncelleme 09 Haziran 2024, 17:22
Aşk-ı Memnu’daki çekim hatası 14 yıl sonra yakayı ele verdi! Meğer Bihter tam da o sahnede...

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Yaz aylarında tekrarları bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi çekim hatalarıyla yeniden gündemde. Her yıl final bölümüyle sosyal medya platformlarında trend olan bu dizi, yıllar sonra ortaya çıkan çekim hatalarıyla izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.

GÖZDEN KAÇAN ÇEKİM HATASI ORTAYA ÇIKTI

Dizi, her ne kadar büyük beğeni toplasa da çekim hatalarıyla zaman zaman gündeme gelmeyi başarmıştır.

Özellikle fenomen karakter Bihter, yani Beren Saat'in bir sahnede makyaj yaparken diğer yandan cep telefonuyla konuştuğu anlarda telefonun ters tutulduğu dikkatlerden kaçmadı.

En dikkat çekici hata ise Aşk-ı Memnu'nun merakla beklenen final bölümünde ortaya çıktı.

Bihter karakterinin mezar taşında 1983 olarak belirtilen doğum tarihi, daha önceki bölümlerde eve gelen bir trafik cezası makbuzunda 1979 olarak görülmüştü.

Bu tür hatalar dizinin popülerliğine gölge düşürmese de her yıl tekrar bölümleri ile gündeme gelmesine neden oluyor.

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda izleyiciler tarafından fark edilen bu hatalar, zaman zaman esprili yorumlara da konu oluyor.

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