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1 ayda 5 kilo verdiren Selin Türkoğlu diyeti! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı bu formülü denedi! 1 litre suya...

Sıla Türkoğlu'nun kilo verme süreci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, fit bir vücuda sahip olmak isteyenler için ilham kaynağı oldu. İşte Türkoğlu'nun zayıflama sürecinde izlediği adımlar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:07 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:07
1 ayda 5 kilo verdiren Selin Türkoğlu diyeti! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı bu formülü denedi! 1 litre suya...

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Emanet dizisiyle ünlenen ve Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Sıla Türkoğlu, son zamanlarda hem başarılı oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ancak Türkoğlu'nun yıllar önceki hali ortaya çıktığında hayranları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kilolu ve estetiksiz fotoğrafları yayılan Türkoğlu'nun bu büyük değişimi merak konusu oldu. İşte Sıla Türkoğlu'nun zayıflık sırrı...

DUDAK VE ÇENE DOLGUSU İDDİALARI

24 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğrafları internete düştüğünde, dudak ve çene dolgusu yaptırdığı iddiaları gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu, oyunculuğunun yanı sıra verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Oyuncunun son olarak yıllar önceki estetiksiz bir fotoğrafı ortaya çıktı.

BU 4 KURALA UYARAK 5 KİLO VERDİ

Düzenli Su Tüketimi: Günde en az 2 litre su içerek vücudundaki toksinlerin atılmasını sağladı. Bu, yağ yakımını hızlandırarak iştah kontrolüne yardımcı oldu. Su tüketimini artırmak için suya meyve parçaları, nane ve limon ekledi.

Lifli Sebzeler Tüketimi: Sağlıklı kilo vermede önemli bir rol oynayan lifli sebzeler tüketti. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebzelerle beslenerek tokluk hissini artırdı ve bağırsak sağlığını destekledi.

Meyve Tüketiminde Denge: Yaz meyvelerinin faydalarının yanı sıra, aşırı tüketiminden kaçındı. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek kan şekerindeki dalgalanmaların önüne geçti ve gereksiz şeker alımını engelledi.

Yağlı Yiyeceklerden Uzak Durma: Krema, mayonez, yağlı soslar ve yağda kızartmalardan uzak durdu. Yemeklerinde bitkisel yağlar kullanarak, haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etti.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN MEYVELİ SU TARİFİ 🍋🍏

Malzemeler:

  • 1 litre su 💧
  • 1 limon 🍋
  • 1 yeşil elma 🍏
  • 1 tarçın çubuğu 🌿
  • 2-3 cm taze zencefil 🫚
  • 1 avuç taze nane 🌱

Yapılışı:

  1. Suya dilimlenmiş limon 🍋, elma 🍏, zencefil 🫚 ve tarçın çubuğu 🌿 ekleyin.
  2. Nane yapraklarını 🌱 ilave edin
  3. Karışımı buzdolabında en az 2 saat bekletin (gece boyunca en iyisi)

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