Görkem’in sonu iç yakacak! Kızılcık Şerbeti’ni tuz buz edecek veda; 2 başrol ayrılıyor, yerine...

FATİH KRİZİ ALEVLENECEK Kızılcık Şerbeti dizisi, 65. bölüm sonrası büyük bir krizle sarsıldı. Son bölümde yaşanan olaylarla izleyicilerini şok etti. Sezon finaline adım adım yaklaşırken, Kızılcık Şerbeti dizisinde dengeler tamamen değişmeye başladı. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, olaylar kontrolden çıkmaya başladı.

Son bölümde Doğa'nın Fatih'e söylediği "Senin derdin bana aşık olmak değil, benim güçlü ve özgür olmam" sözleri geceye damgasını vurdu. Bu sözler, dizideki ilişkileri alt üst ederken, izleyiciler arasında da büyük yankı uyandırdı.

Giray'ın Doğa'ya yaptığı jestler, izleyiciler tarafından ilgiyle izlenirken, Giray'ın kötü bir sona doğru gittiği yorumları yapılıyor. Doğa ve Giray'ın öpüşme sahnesi ise sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bu sahnenin ardından Fatih'in nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor.

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakterinin önümüzdeki bölümlerde büyük bir kriz çıkarması bekleniyor. Bu gelişmeler, dizinin hayranlarının heyecanını artırırken, sezon finalinin nasıl şekilleneceği konusunda da büyük bir merak uyandırıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları, yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor.