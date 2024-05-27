27’lik oyuncu yıllardır 1 KG bile almadı! 1 ayda 4 kilo verdiren Melis Sezen yöntemi! Sırrı haftada 6 gün...

Ünlü oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda sağlıklı yaşam ve formda kalma sırlarını paylaştı. İşte Sezen'in özel tüyoları...
Ünlü oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda sağlıklı yaşam ve formda kalma sırlarını paylaştı. İşte Sezen'in özel tüyoları...
Melis Sezen, güne enerjik başlamak için sabahları yüzünü yıkayarak ve lenslerini takarak hazırlanıyor. 👀💧 8.5 miyop olduğu için lens kullanımı onun için önemli bir günlük ritüel. Ardından cildini nemlendirici serumlar ve göz altı kremi ile bakıma alıyor. Gününe keyifli ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamayı tercih ediyor.
Cildinin kuru olması sebebiyle nemlendirici serum ve gece yağları kullanarak cilt bakımına özen gösteren Sezen, ara sıra nem maskeleri uygulayarak cildini canlandırıyor. Makyajsız günlerde cildini dinlendirmeyi ihmal etmiyor. 🧴✨
Melis Sezen'in formda kalma sırları dans ve sporla şekilleniyor. 💃🏽🕺🏻 Pandemi koşullarında Latin gecelerine gidemediğini belirten Sezen, evde müzik eşliğinde dans ediyor. Ayrıca, yazın başında yoga pratiğine başlayarak hem zihinsel hem de fiziksel olarak formda kalmayı hedefliyor. 🧘♀️🌸
GÜN 1-3-5: KARDİYO DANS (20 DAKİKA)
Hızlı tempoda dans müziği eşliğinde kardiyo egzersizleri yapın. Ritmik dans hareketleri ve tempolu müzik, kalori yakmanıza yardımcı olacaktır.
GÜN 2-4-6: DANS FİTNESS (20 DAKİKA)
Fitness dans derslerini takip edebilirsiniz. Bu tür dersler, dans hareketleriyle birlikte kasları güçlendirmeye odaklanır ve genel vücut tonusunu artırır.
Gün 7: Dinlenme
Bu günü dinlenme günü olarak ayırın. Vücudunuzun toparlanması için önemlidir.