Sinan Akçıl'dan Avrupa'nın göbeğinde İsrail ve Netanyahu'ya Fransızca soykırım tepkisi: "Acilen bu vahşete son verin"





Alandaki seyircilere Fransızca seslenen ünlü sanatçı, "Buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Ama bunları Fransızca söyleyeceğim ki, belki daha iyi anlarlar. Beni dinle İsrail! Beni dinle Binyamin Netanyahu! Acilen bu vahşete son verin!"