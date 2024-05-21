Sinan Akçıl'dan Avrupa'nın göbeğinde İsrail ve Netanyahu'ya Fransızca soykırım tepkisi: "Acilen bu vahşete son verin"

Sinan Akçıl, Fransa konserinde 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail ve soykırımcı Netanyahu'ya meydan okudu.
Sinan Akçıl, Fransa konserinde 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail ve soykırımcı Netanyahu'ya meydan okudu.
Alandaki seyircilere Fransızca seslenen ünlü sanatçı, "Buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Ama bunları Fransızca söyleyeceğim ki, belki daha iyi anlarlar. Beni dinle İsrail! Beni dinle Binyamin Netanyahu! Acilen bu vahşete son verin!"
"Acilen Filistinli çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdurun. Bütün Türkiye, Filistin ile beraber. Yaşasın özgür Filistin!" dedi.
'İSYANIMI DİLE GETİRDİM'
Akçıl, Fransa'da yaşadığı o anları anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre Akçıl, "Fransız polisleri de beni izlerken içimden gelen bir konuşma yaptım. Amacım isyanımı, Avrupa'nın göbeğinde dile getirmekti."
POLİSLERİN DE BENİ ŞİDDETLE ALKIŞLADIĞINI GÖRÜNCE MUTLU OLDUM
"Etkili olması için iyi bildiğim Fransızca'yı kullandım. Konuşma sonrası polislerin de beni şiddetle alkışladığını görünce mutlu oldum. Çıkışta Fransız kanalları röportaj istedi ama onlara 'Gerekeni sahnede söyledim' dedim." ifadelerini kullandı.