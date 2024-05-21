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2. sezonda Cüneyd ölecek mi? Kızıl Goncalar'da cenaze sahnesi ifşa oldu; 2 oyuncu ayrıldı, Mert Yazıcıoğlu...

Kızıl Goncalar, dikkat çeken bir sezonun ardından sezon finaliyle ekranlara bir süreliğine veda etti. Dizinin hayranları, uzun süredir merakla bekledikleri final bölümünde hayal kırıklığı yaşadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:20 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:20
2. sezonda Cüneyd ölecek mi? Kızıl Goncalar’da cenaze sahnesi ifşa oldu; 2 oyuncu ayrıldı, Mert Yazıcıoğlu...

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Kızıl Goncalar, sezon finaliyle ekranlara veda etti. Ancak, sezon finalinin ardından dikkatli bir izleyici, bölümde dikkate değer bir mantık hatası keşfetti. Kızıl Goncalar'ın final bölümünde, karakterler arasındaki gerginlik ve sırların açığa çıkmasıyla dolu bir atmosfer vardı. Öte yandan, setten sızdırılan bir kamera arkası görüntüsü izleyiciler arasında büyük bir sürprize yol açtı. Cüneyd karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun tabut içinde yer aldığı anlar, izleyicilerin 'Cüneyd öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi. Yeni sezonda Cüneyd'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor...

Kızıl Goncalar Sezon Finalindeki Mantık Hatası Ortaya Çıktı!

1. Cüneyd'in Annesinin Ölümü İle İlgili Çelişki: Sezon finalinde ortaya çıkan şok edici olaylardan biri, Cüneyd'in annesinin ölümünden sorumlu tutulmasıydı. Ancak, Sadi Hüdayi'nin aslında suçsuz olduğu ortaya çıktığında, bu durum izleyiciler arasında büyük bir karışıklığa neden oldu. Cüneyd'in annesinin ölümüyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasıyla, karakterler arasındaki ilişkilerin ve hikayenin dinamiklerinin yeniden değerlendirilmesi gerekecek gibi görünüyor.

2. Sadi Hüdayi'nin Masumiyetinin Tartışılması: Sezon finalinde Sadi Hüdayi'nin masumiyeti açıkça gösterilmesine rağmen, bazı izleyiciler hala bu duruma inanmıyor. Karakterin geçmişteki eylemleriyle ilgili şüpheler devam ederken, dizinin gelecek sezonunda bu konunun daha derinlemesine ele alınması bekleniyor.

3. Beklenen 3 Ay Arasında Dikkat Çeken Mantık Hatası: Dizinin sezon finaliyle birlikte izleyicilere 3 ay boyunca nasıl bekleyeceklerini düşündüren bir mantık hatası ortaya çıktı. Özellikle dikkatli izleyiciler, hikayenin bazı noktalarında tutarsızlıklar olduğunu fark etti.

Cüneyd'in Tabuttan Çıktığı Kızıl Goncalar Kamera Arkası Kafa Karıştırdı: Yeni Sezonda Cüneyd Ölecek mi?

Kızıl Goncalar'ın setinde yaşanan sürpriz bir olay, izleyiciler arasında büyük bir heyecan ve spekülasyon dalgasına yol açtı. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun tabutta yer aldığı kamera arkası görüntüleri, yeni sezonun gizemini arttırırken, izleyicilerde "Yeni sezondan spoiler mı?" sorularını akıllara getirdi.

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter Cüneyd'in tabutta yer aldığı kamera arkası görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. İzleyiciler, bu görüntülerin yeni sezonun gidişatı hakkında ipuçları verip vermeyeceği konusunda merak içindeyken, yapımcı şirket ise sessizliğini koruyor.

ÖZGÜ NAMAL'DAN YENİ PROJE

Dizinin tatil arasında boş durmayan Özgü Namal, bir sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. "Sarı Zarflar" adını taşıyan bu film, 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'den seçilen tek proje olmasıyla da adından söz ettirmişti.

Filmin merak konusu olmasında Özgü Namal'ın yanı sıra, değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer alacak olması da etkili oldu.

Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan "Sarı Zarflar", sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline geldi.

Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

2 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI

Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir haber de var.

Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteriyle ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde gördüğümüz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte ekibe veda edecek.

Bu ayrılıkların dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.

MELİSA DOĞU KİMDİR?

Melisa Doğu 1981 yılında İstanbul'da doğan oyuncu 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başladı. Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandıktan sonra modelliği bıraktı. Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu da yaptı.

BATUHAN BOZKURT YÜZGÜLEÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önce Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği Suma filminde oynayan ve ödül olan Batuhan Yüzgüleç 2018 de Bizim Hikaye'de oynadı. 2019'da ise Çukur dizisi kadrosunda yer aldı.

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