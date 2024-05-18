SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Göz göre göre biletini kesecekler! Bahar dizisinde gemileri yaktıracak gelişme!

Bahar dizisinin tutkulu hayranları için üzücü bir haber ortaya atıldı. Dizinin merakla beklenen yeni sezonunda ekranlara veda edecek önemli bir karakter olduğu iddia ediliyor. Ancak bu karakterin kim olduğu hala merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 12:08 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 12:09
Göz göre göre biletini kesecekler! Bahar dizisinde gemileri yaktıracak gelişme!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bahar dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Ancak son günlerde dizi kulisi bir ayrılık haberiyle çalkalanıyor. İddialara göre, dizinin merkez karakterlerinden biri yakında veda edecek. Bu haber dizinin sadık izleyicileri arasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yarattı. Öte yandan bu ayrılığın ne zaman gerçekleşeceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

KİM BU GİZEMLİ KARAKTER?

Diziden ayrılacağı konuşulan karakterin kim olduğu henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, sosyal medya ve magazin dünyası bu konuda çeşitli tahminler yürütüyor.

Haziran ayının başlarında veda etmesi beklenen bu önemli karakter, dizinin dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor.

GİDEREK KARMAŞIK BİR HAL ALIYOR

Son bölümlerde, Bahar ve Timur arasındaki ilişki giderek karmaşık bir hal alırken, Nevra'nın başına gelen beklenmedik olaylar, Timur ve Bahar'ı bir kez daha bir araya getiriyor.

Umay ve Aziz Uras ise düzenlerinin bozulmasıyla mücadele ediyorlar. Aziz'in Zeynep ile ilgili aldığı yanlış karar ise Yavuzoğlu Ailesi'ni sıkıntılı bir duruma sokuyor.

Timur, bir yandan Selim'le uğraşırken diğer yandan Aziz Uras'ı koruma görevini üstleniyor. Bahar ise hayatını değiştirecek önemli bir kararın eşiğinde.

Sosyal medya ve magazin basınında dolaşan dedikodulara göre, Sena Kalıp'ın diziden ayrılacağı yönünde iddialar var.

Bu durum dizinin fanları tarafından büyük üzüntüyle karşılanıyor. Karakterin diziden ayrılma nedenine dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen, yapımcıların bu konuda yakında bir açıklama yapması bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ARŞİV | Atatürk’ün katıldığı son 19 Mayıs’tan son kare! Dönemin gazetelerinde manşet manşet milli uyanış: Talihimizin dönüm noktası
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı’nın gençlerine çağrı: Kenetlenin
Koza Altın İşletmeleri
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Galatasaray’dan mutlu sona geri sayım! Fenerbahçe için bir ihtimal daha var | Şampiyonluk maçının ilk 11’leri
Milli uyanışın 105. yılı, güçlü Türkiye’nin ilk tuğlası! Yurtta 19 Mayıs coşkusu... İlk tören Anıtkabir’de
İsrail’de hükümet dağılıyor! Soykırım kabinesi üyesi Benny Ganzt’dan Netanyahu’ya altı maddelik ültimatom: Tehdit üstüne tehdit yağdı koalisyon karıştı
Son dakika: Beylikdüzü’nde özel bir hastanede hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır 48 dakika
Karadeniz’de sular ısınıyor! Alman Bild ortaya çıkardı: Ukraynalı mühendislerden gizli hazırlık
Nefesler tutuldu! Aslantepe’de tarihi gün: TAKVİM’in usta yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini masaya yatırdı
EMEKLİ ZAMMINDA 2 FORMÜL | Taban maaş ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle memur zammı eşitlenecek mi? Kim ne kadar alacak?
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5’i asker 7 kişi yaralandı | Tokat Valiliği duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı
444 ile başlayan numaralara dikkat! Dolandırılardan 1,5 milyonluk vurgun!
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
SON DAKİKA